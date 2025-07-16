16 июля 2025

Текслер встретит День металлурга в Магнитогорске

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Алексей Текслер вернется в Магнитогорск через день после визита президента
Алексей Текслер вернется в Магнитогорск через день после визита президента Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер конец рабочей недели проведет в Магнитогорске, где поздравит жителей города с Днем металлурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В пятницу, 18 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Магнитогорск. Глава региона осмотрит ряд социальных объектов и примет участие в праздновании Дня металлурга», — сообщили в пресс-службе правительства.

День металлурга отмечают каждое третье воскресенье июля. В Магнитогорске торжества продлятся три дня — с 18 по 20 июля. 18 июля в 18:30 за «Ареной „Металлург“ начнется праздничный вечер с концертной программой. Артисты театра-студии „Лети“, кавер-группы „Мажорики“ и „L-Band“ исполнят популярные хиты, а группа „Рыбушкин-blues“ порадует блюзом. Кульминацией дня станет выступление народного артиста России Олега Газманова, которое пройдет в самой арене „Металлург“. После концерта небо озарится „Золотыми кострами Магнитки“ и салютом.

Также с профессиональным праздником металлургов поздравил президент Владимир Путин. Он посетил Магнитогорск 16 июля. Путин открыл новое машиностроительное производство, пообщался с рабочими ММК, провел встречу с Текслером и посетил парк «Притяжение».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер конец рабочей недели проведет в Магнитогорске, где поздравит жителей города с Днем металлурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В пятницу, 18 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Магнитогорск. Глава региона осмотрит ряд социальных объектов и примет участие в праздновании Дня металлурга», — сообщили в пресс-службе правительства. День металлурга отмечают каждое третье воскресенье июля. В Магнитогорске торжества продлятся три дня — с 18 по 20 июля. 18 июля в 18:30 за «Ареной „Металлург“ начнется праздничный вечер с концертной программой. Артисты театра-студии „Лети“, кавер-группы „Мажорики“ и „L-Band“ исполнят популярные хиты, а группа „Рыбушкин-blues“ порадует блюзом. Кульминацией дня станет выступление народного артиста России Олега Газманова, которое пройдет в самой арене „Металлург“. После концерта небо озарится „Золотыми кострами Магнитки“ и салютом. Также с профессиональным праздником металлургов поздравил президент Владимир Путин. Он посетил Магнитогорск 16 июля. Путин открыл новое машиностроительное производство, пообщался с рабочими ММК, провел встречу с Текслером и посетил парк «Притяжение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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