16 июля 2025

Челябинцы признались, какую сумму им нужно в месяц для полного счастья

SuperJob: челябинцам необходимо для счастья 239 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы измерили счастье в тысячах рублей
Челябинцы измерили счастье в тысячах рублей Фото:

Для ощущения счастья жителям Челябинска необходимо в среднем 239 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация следует из итогов исследования сервиса SuperJob.

«В Челябинске счастье оценивают в среднем в 239 тысяч рублей. В сентябре 2024 года горожане называли сумму в 244 тысячи рублей, а в апреле — 235 тысяч. Для сравнения, в ноябре 2018 года жители охарактеризовали нужный для счастья доход суммой в 176 тысяч рублей», — отмечается в итогах опроса.

В исследовании также говорится, что в среднем необходимый для счастья доход россиянина старше 18 лет в настоящий момент составляет 257 тысяч рублей. Женщины традиционно скромнее в финансовых запросах — им достаточно 235 тысяч рублей. Мужчины же оценивают свой уровень счастья выше — в 280 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области составляет 63,4 тысячи рублей, что на 19% ниже общероссийского уровня. Самыми высокооплачиваемыми в регионе оказались топ-менеджеры с медианной зарплатой 127,9 тысячи рублей и аграрии со 104,27 тысячи рублей дохода.

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Для ощущения счастья жителям Челябинска необходимо в среднем 239 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация следует из итогов исследования сервиса SuperJob. «В Челябинске счастье оценивают в среднем в 239 тысяч рублей. В сентябре 2024 года горожане называли сумму в 244 тысячи рублей, а в апреле — 235 тысяч. Для сравнения, в ноябре 2018 года жители охарактеризовали нужный для счастья доход суммой в 176 тысяч рублей», — отмечается в итогах опроса. В исследовании также говорится, что в среднем необходимый для счастья доход россиянина старше 18 лет в настоящий момент составляет 257 тысяч рублей. Женщины традиционно скромнее в финансовых запросах — им достаточно 235 тысяч рублей. Мужчины же оценивают свой уровень счастья выше — в 280 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области составляет 63,4 тысячи рублей, что на 19% ниже общероссийского уровня. Самыми высокооплачиваемыми в регионе оказались топ-менеджеры с медианной зарплатой 127,9 тысячи рублей и аграрии со 104,27 тысячи рублей дохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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