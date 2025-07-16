Челябинцы признались, какую сумму им нужно в месяц для полного счастья

Для ощущения счастья жителям Челябинска необходимо в среднем 239 тысяч рублей в месяц. Соответствующая информация следует из итогов исследования сервиса SuperJob.
«В Челябинске счастье оценивают в среднем в 239 тысяч рублей. В сентябре 2024 года горожане называли сумму в 244 тысячи рублей, а в апреле — 235 тысяч. Для сравнения, в ноябре 2018 года жители охарактеризовали нужный для счастья доход суммой в 176 тысяч рублей», — отмечается в итогах опроса.
В исследовании также говорится, что в среднем необходимый для счастья доход россиянина старше 18 лет в настоящий момент составляет 257 тысяч рублей. Женщины традиционно скромнее в финансовых запросах — им достаточно 235 тысяч рублей. Мужчины же оценивают свой уровень счастья выше — в 280 тысяч рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, средняя предлагаемая зарплата в Челябинской области составляет 63,4 тысячи рублей, что на 19% ниже общероссийского уровня. Самыми высокооплачиваемыми в регионе оказались топ-менеджеры с медианной зарплатой 127,9 тысячи рублей и аграрии со 104,27 тысячи рублей дохода.
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