Завод Миасса узаконил медтехнику для борьбы со смертельными вирусами

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) получил регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS, который избавляет помещения от опасных вирусов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, аппарат предназначен для аэрозольной дезинфекции помещений.
«Получено регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS. Документ выдал Росздравнадзор», — пояснили URA.RU на заводе.
Оборудование отвечает всем требованиям для использования в медицинских учреждениях, а стоит в разы дешевле импортных аналогов. Техника обеззараживает помещения при низких температурах. Оборудование работает с парами перекиси водорода и надуксусной кислоты. Деконтаминатор может одновременно очищать воздух и поверхности, обеспечивая полное покрытие помещений без «слепых зон». Он работает быстро: цикл длится час.
Характеристики сделали аппаратуру пригодной для использования не только в медицинской сфере, но и на фармацевтических, микробиологических производствах, в лабораториях, пищевой и косметической промышленности. Разработку предприятие запатентовало.
Завод оснащает чистыми помещениями важные гособъекты и больницы. В июне подписано соглашение о проведении работ на заводе электрокаров в Новой Москве. А в Благовещенске МЗМО оснастит своими изделиями Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы обезопасить жителей от смертельных инфекций.
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