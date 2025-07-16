16 июля 2025

Завод Миасса узаконил медтехнику для борьбы со смертельными вирусами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организация получила все необходимые документы
Организация получила все необходимые документы Фото:

Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) получил регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS, который избавляет помещения от опасных вирусов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, аппарат предназначен для аэрозольной дезинфекции помещений.

«Получено регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS. Документ выдал Росздравнадзор», — пояснили URA.RU на заводе.

Оборудование отвечает всем требованиям для использования в медицинских учреждениях, а стоит в разы дешевле импортных аналогов. Техника обеззараживает помещения при низких температурах. Оборудование работает с парами перекиси водорода и надуксусной кислоты. Деконтаминатор может одновременно очищать воздух и поверхности, обеспечивая полное покрытие помещений без «слепых зон». Он работает быстро: цикл длится час.

Характеристики сделали аппаратуру пригодной для использования не только в медицинской сфере, но и на фармацевтических, микробиологических производствах, в лабораториях, пищевой и косметической промышленности. Разработку предприятие запатентовало.

Завод оснащает чистыми помещениями важные гособъекты и больницы. В июне подписано соглашение о проведении работ на заводе электрокаров в Новой Москве. А в Благовещенске МЗМО оснастит своими изделиями Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы обезопасить жителей от смертельных инфекций.

Деконтаминатор необходим для обеззараживания помещений, требующих интенсивной защиты от бактерий и микробов
Деконтаминатор необходим для обеззараживания помещений, требующих интенсивной защиты от бактерий и микробов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО, Челябинская область) получил регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS, который избавляет помещения от опасных вирусов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, аппарат предназначен для аэрозольной дезинфекции помещений. «Получено регистрационное удостоверение на деконтаминатор USD-AMS. Документ выдал Росздравнадзор», — пояснили URA.RU на заводе. Оборудование отвечает всем требованиям для использования в медицинских учреждениях, а стоит в разы дешевле импортных аналогов. Техника обеззараживает помещения при низких температурах. Оборудование работает с парами перекиси водорода и надуксусной кислоты. Деконтаминатор может одновременно очищать воздух и поверхности, обеспечивая полное покрытие помещений без «слепых зон». Он работает быстро: цикл длится час. Характеристики сделали аппаратуру пригодной для использования не только в медицинской сфере, но и на фармацевтических, микробиологических производствах, в лабораториях, пищевой и косметической промышленности. Разработку предприятие запатентовало. Завод оснащает чистыми помещениями важные гособъекты и больницы. В июне подписано соглашение о проведении работ на заводе электрокаров в Новой Москве. А в Благовещенске МЗМО оснастит своими изделиями Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы обезопасить жителей от смертельных инфекций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...