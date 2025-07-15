В Челябинской области на выходных пройдут два фестиваля

Фестиваль «Пламя Аркаима» пройдет с 18 по 20 июля Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

В Челябинске и области в выходные, 19 и 20 июля, детей научат готовить любимые блюда, а также погрузят в мир русских традиций и философских киносеансов. Юных жителей также ждут праздники на свежем воздухе и фестивали — «Пламя Аркаима» и Бушуевский. О самых интересных событиях — в материале URA.RU

Кулинарный мастер-класс

В студии «Классное время» 19 июля в 13:00 юные повара научатся готовить бургеры и хрустящую картошку по-деревенски, а также приготовят освежающий домашний лимонад. Каждый участник сможет не только приготовить, но и сразу попробовать свои шедевры. Стоимость участия — 990 рублей.

День металлурга для детей

19 июля с 12:00 в сквере у ДК ЧТПЗ пройдет праздник для всей семьи. В программе: конкурсы, мастер-классы, шоу-программа и детская дискотека. Ребят также ждут розыгрыши призов. Вход свободный.

Осознанный кинопоказ с психологом

Детям помогут справиться с чувством страха Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В психологическом коворкинге «Мухха» с 14:00 до 18:00 20 июля пройдет просмотр знаменитого мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» с последующим обсуждением. Дети вместе с психологом Константином Ульяновским разберут, как справляться со страхами, что такое настоящее волшебство в обычной жизни, и почему Тоторо стал таким важным персонажем. Стоимость — от 1 500 рублей.

Занятие «Родной дом»

Детский музей 20 июля приглашает детей окунуться в атмосферу традиционной русской деревни. Участники побывают в настоящей избе, узнают, что такое завалинка и околица, поиграют в старинные игры, попробуют себя в роли пастухов с настоящей барабанкой и выучат пастушьи приговорки. Стоимость — 250 рублей.

Бесплатные кинопоказы

В Челябинске бесплатные кинопоказы проводят не только на улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В парке «Сад Победы» 20 июля покажут мультфильм «Пушистое превращение» о приключениях братьев-близнецов в волшебном мире. Сеанс начнется в 17:00 В этот же день в 17:00 в киноцентре Оболенского можно бесплатно посмотреть трогательное аниме «Со склонов Кокурико» о первой любви и спасении школьного клуба, а в 14:00 — культовый фильм «Навсикая из долины ветров» о принцессе, спасающей мир после экологической катастрофы.

Фестивали за городом

С 18 по 20 июля древний Аркаим приглашает на фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Гостей ждет погружение в прошлое: лекции, театрализованные перформансы, воссоздающие быт древних народов и увлекательные старинные игры. На ярмарке народных промыслов можно будет приобрести сувениры ручной работы, а кульминацией станет торжественное зажжение огня на вершине горы Шаманка под ритмичные звуки барабанов и бубнов. Участие бесплатное.

Всероссийский Бушуевский фестиваль пройдет на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой. Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

В это же время, с 19 по 20 июля, в Златоусте пройдет Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия. Юные гости смогут вживую увидеть шедевры мастеров-оружейников, попробовать свои силы в кузнечном деле и художественной гравировке, а также узнать многовековую историю этого промысла. Вход свободный.