Челябинский бизнесмен Вахатов, попавшийся на взятке банкирам, остался в СИЗО

Челябинский бизнесмен Алексей Вахатов, обвиняемый в даче взяток сотрудникам Сбера при строительстве проекта «Увильды Парк», остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Вахатов остался в СИЗО до 26 августа.
Адвокат бизнесмена в своей жалобе просил суд смягчить своему подзащитному меру пресечения. Он просил отправить Вахатова под домашний арест, либо выпустить под залог, или под запрет определенных действий. В качестве оснований он привел положительные характеристики коммерсанта и наличие у того малолетних детей. Но суд оставил решение без изменений.
Вахатова задержали сотрудники УФСБ по региону. Вместе с ним были задержаны кредитный менеджер Сбера Оксана Малышко и бывший исполнительный директор — начальник и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам банка Роман Лихопуд. Бизнесмена обвинили в даче взяток, банкиров — в получении. Предварительно, Вахатов заплатил Малышко и Лихопуду более 700 тысяч рублей. За это они помогли ему получить невозобновляемый кредит на сумму свыше 1,5 млрд рублей для строительства курорта на Увильдах.
Также банкиры помогли Вахатову скрыть негативные сведения о личности. Например, о судимости. В 2015 году мужчина получил срок за мошенничество. Ему назначили восемь лет колонии. После приговор был снижен до шести лет. Отсидев половину срока, бизнесмен вышел на свободу и спустя 10 лет попался на коррупции.
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