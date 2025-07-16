Глава Челябинска Алексей Лошкин совместно с начальником управления по физической культуре и спорту Александром Ильиных совершил объезд трех спортивных объектов города, где сейчас ведутся ремонтные работы. В список вошли легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной, лыжная база в городском бору и стадион «Инга», передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас идет первый этап: прокладываем кабельные каналы для телетрансляций, затем уложим новый грунт и травяное покрытие. Второй этап — асфальтирование и установка ограждений высотой 90 сантиметров для безопасности. Третий — нанесение премиального резинового покрытия, которое использовалось на Олимпиаде в Пекине», — рассказал Ильиных Лошкину в ходе осмотра стадиона имени Елесиной.
Стоимость реконструкции легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной составляет 128 миллионов рублей, из которых 80 миллионов — областные средства, а 48 миллионов — городские, пояснил Ильиных. По его словам, все работы идут по графику, и задержек не ожидается. До 20 сентября работы должны быть завершены. На территории спорткомплекса также появится второй сектор для метания.
Ильиных также уточнил, что новое покрытие стадиона будет соответствовать мировым стандартам, заменив прежнее, которое прослужило 11 лет при нормативном сроке в семь лет. В текущем сезоне на площадке пройдут заключительные местные соревнования, а уже в 2026 году комплекс примет два чемпионата России. На данный момент на стадионе более 4800 посадочных мест, что позволяет принимать соревнования уровня первенства Европы.
Следующим объектом проверки стала лыжная база в городском бору. Лошкин потребовал положить асфальт, сделать парковку и отремонтировать здание до начала зимнего сезона. Помимо этого, планируется строительство небольшого футбольного поля. Стоимость работ оценивается в 20 миллионов рублей. Параллельно мэрия добивается через суд сноса аварийного объекта по соседству с базой.
Завершающим пунктом объезда стал стадион «Инга». Здесь основные работы связаны со строительством нового проезда и парковки, о чем рассказал глава района Виктор Ереклинцев.
«Контракт у нас до 1 августа. С подрядчиком разговаривали — успеем все сделать», — отметил Ереклинцев. Новый проезд шириной шесть метров и тротуары обеспечат удобный и безопасный доступ к стадиону с остановок. На данный момент ведутся земляные работы и рытье котлована. После уже отсыпят подушки и установят бордюры. Газон планируется засеять сразу после завершения строительных работ, а осенью намечена высадка деревьев.
Помимо проезда, на территории стадиона появится парковка. Планируется передать ее в собственность комплексу. В здании стадиона уже произведен ремонт, включая замену окон.
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