Челябинские семьи массово бронируют загородные дома с бассейнами

В Челябинской области арендовать коттедж с бассейном можно за 12 100 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Забронировать дом с бассейном на три ночи в регионе можно за 12 100 рублей
Забронировать дом с бассейном на три ночи в регионе можно за 12 100 рублей Фото:

Челябинская область в июне 2025 года вошла в топ-20 регионов РФ по числу бронирований домов с бассейнами. В рейтинге регион на 13 месте. Забронировать коттедж с бассейном для шестерых гостей на три ночи в среднем можно за 12 100 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Челябинская область вошла в топ-20 популярных регионов по  числу бронирований посуточных домов с бассейнами. В среднем в регионе в июне 2025 года арендовать загородный дом с бассейном можно было за 12 100 рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, челябинцы в июне 2025 года по сравнению с прошлым годом бронировали дома вдвое чаще. При этом число предложений о сдаче коттеджей в посуточную аренду за год увеличилось в регионе на 80%. В среднем по региону стоимость краткосрочной аренды — 12 100 рублей.

Число арендных загородных домов с бассейнами в среднем по России выросло на 53% за год. Легче всего забронировать дом в Оренбургской области (6 500 рублей в среднем по региону), Республике Алтай (8 000 рублей), Волгоградской и Саратовской областях (по 10 300 рублей) и в Крыму (10 600 рублей).  При этом чаще всего по РФ в июне 2025 года россияне бронировали коттеджи в Самарской (в 2,3 раза) и Воронежской областях (в 2 раза), а также в Северной Осетии (+86%).

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Челябинская область в июне 2025 года вошла в топ-20 регионов РФ по числу бронирований домов с бассейнами. В рейтинге регион на 13 месте. Забронировать коттедж с бассейном для шестерых гостей на три ночи в среднем можно за 12 100 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «Челябинская область вошла в топ-20 популярных регионов по  числу бронирований посуточных домов с бассейнами. В среднем в регионе в июне 2025 года арендовать загородный дом с бассейном можно было за 12 100 рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, челябинцы в июне 2025 года по сравнению с прошлым годом бронировали дома вдвое чаще. При этом число предложений о сдаче коттеджей в посуточную аренду за год увеличилось в регионе на 80%. В среднем по региону стоимость краткосрочной аренды — 12 100 рублей. Число арендных загородных домов с бассейнами в среднем по России выросло на 53% за год. Легче всего забронировать дом в Оренбургской области (6 500 рублей в среднем по региону), Республике Алтай (8 000 рублей), Волгоградской и Саратовской областях (по 10 300 рублей) и в Крыму (10 600 рублей).  При этом чаще всего по РФ в июне 2025 года россияне бронировали коттеджи в Самарской (в 2,3 раза) и Воронежской областях (в 2 раза), а также в Северной Осетии (+86%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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