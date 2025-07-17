Челябинские семьи массово бронируют загородные дома с бассейнами

Челябинская область в июне 2025 года вошла в топ-20 регионов РФ по числу бронирований домов с бассейнами. В рейтинге регион на 13 месте. Забронировать коттедж с бассейном для шестерых гостей на три ночи в среднем можно за 12 100 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Челябинская область вошла в топ-20 популярных регионов по числу бронирований посуточных домов с бассейнами. В среднем в регионе в июне 2025 года арендовать загородный дом с бассейном можно было за 12 100 рублей в сутки», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, челябинцы в июне 2025 года по сравнению с прошлым годом бронировали дома вдвое чаще. При этом число предложений о сдаче коттеджей в посуточную аренду за год увеличилось в регионе на 80%. В среднем по региону стоимость краткосрочной аренды — 12 100 рублей.
Число арендных загородных домов с бассейнами в среднем по России выросло на 53% за год. Легче всего забронировать дом в Оренбургской области (6 500 рублей в среднем по региону), Республике Алтай (8 000 рублей), Волгоградской и Саратовской областях (по 10 300 рублей) и в Крыму (10 600 рублей). При этом чаще всего по РФ в июне 2025 года россияне бронировали коттеджи в Самарской (в 2,3 раза) и Воронежской областях (в 2 раза), а также в Северной Осетии (+86%).
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