В Челябинской области досрочно завершают ремонт загруженного участка трассы М-5

В Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. Как сообщил URA.RU 17 июля замначальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев, на участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика.
«Подрядной организации осталось досыпать обочины, уплотнить их и нанести дорожную разметку. По контракту, завершение работ было запланировано 15 августа, однако сдача участка произойдет в течение недели. Интенсивность трафика здесь достигает более 14 тысяч автомобилей в сутки», — уточнил Гусев.
Ремонт произвели на 1809 — 1820 км трассы М-5. Гусев уточнил, что покрытие необходимо обновлять регулярно из-за износа полотна. В зависимости от интенсивности трафика такие работы по нормативам проводятся раз в два — четыре года.
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