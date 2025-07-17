В Челябинской области досрочно завершают ремонт загруженного участка трассы М-5

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Ремонт 11 километров трассы М-5 в Челябинской области завершают на месяц раньше
Ремонт 11 километров трассы М-5 в Челябинской области завершают на месяц раньше Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. Как сообщил URA.RU 17 июля замначальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев, на участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика.

«Подрядной организации осталось досыпать обочины, уплотнить их и нанести дорожную разметку. По контракту, завершение работ было запланировано 15 августа, однако сдача участка произойдет в течение недели. Интенсивность трафика здесь достигает более 14 тысяч автомобилей в сутки», — уточнил Гусев.

Ремонт произвели на 1809 — 1820 км трассы М-5. Гусев уточнил, что покрытие необходимо обновлять регулярно из-за износа полотна. В зависимости от интенсивности трафика такие работы по нормативам проводятся раз в два — четыре года.

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В Чебаркульском районе Челябинской области на месяц раньше заканчивают ремонт 11 километров трассы М-5. Как сообщил URA.RU 17 июля замначальника Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев, на участок приходится интенсивная нагрузка автомобильного трафика. «Подрядной организации осталось досыпать обочины, уплотнить их и нанести дорожную разметку. По контракту, завершение работ было запланировано 15 августа, однако сдача участка произойдет в течение недели. Интенсивность трафика здесь достигает более 14 тысяч автомобилей в сутки», — уточнил Гусев. Ремонт произвели на 1809 — 1820 км трассы М-5. Гусев уточнил, что покрытие необходимо обновлять регулярно из-за износа полотна. В зависимости от интенсивности трафика такие работы по нормативам проводятся раз в два — четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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