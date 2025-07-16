Челябинские спецслужбы провели учения по предотвращению последствий крупного ДТП на трассе. Спасение пострадавших, ликвидация возгорания и помощь другим участникам движения — за всем этим наблюдал корреспондент URA.RU.
Легенда учений
По легенде, на 1797 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них загорелся. Случайные свидетели передали информацию в Единая дежурно-диспетчерская службу (ЕДДС). К месту выдвинулись экстренные службы.
Помощь пострадавшим
К месту ДТП стянулись сотрудники ДПС, МЧС, Поисково-спасательной службы, скорой помощи. Был развернут штаб. Первым делом сотрудники ДПС оцепили место происшествия. Других участников дорожного движения не пускали к месту аварии. Пожарные же начали ликвидацию загоревшегося автомобиля. В других транспортных средствах, по легенде, из-за ДТП заблокировались двери. Спасателям пришлось использовать специнструмент для получения доступа к пострадавшим.
Главное — не навредить
Когда спасатели получили доступ к заблокированным автомобилям, они аккуратно транспортировали пострадавших участников ДТП до машин скорой помощи. По легенде, у некоторых их них были зафиксированы травмы головы, грудной клетки, конечностей и внутренних органов. Медики провели комплекс мероприятий первой помощи.
Освобождение трассы
После того как пострадавшие были деблокированы из автомобилей, спецслужбы приступили к расчистке дороги. Транспортные средства эвакуировали, движение на участке было восстановлено.
Главная цель
Главной целью мероприятия стало повышение уровня взаимодействия между спецслужбами во время ликвидации последствий аварий. Они всегда должны работать оперативно и сообща.
Задел на будущее
По словам замглавы ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александра Гусева, подобные учения имеют большое значение. Сейчас количество ДТП идет на спад, но необходимо продолжать усиливать обеспечение безопасности на дорогах.
«Агентство на регулярной основе участвует в межведомственных учениях. Наряду с нашими коллегами из МВД и с другими ведомствами, мы непосредственно обеспечиваем безопасность участников дорожного движения. На сегодняшний день на федеральных трассах Челябинской области, пускай хоть и небольшими темпами, но происходит снижение дорожно-транспортных происшествий», — отметил Гусев.
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