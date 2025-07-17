Мэрия Челябинска отменила строительство дороги, где планировалось снести дома. Карта

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Собственники домов ранее даже не могли построить на своих участках новые объекты
Собственники домов ранее даже не могли построить на своих участках новые объекты Фото:

Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории в микрорайоне Чурилово от улицы Линейной до Давыдова. Согласно старому генплану там планировалось строительство дороги и снос частных домов. Теперь жилые здания останутся на месте, местный проезд к поселку строить не будут. Информация об утверждении проекта опубликована на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории общего пользования в границах переулка Линейный первый от улицы Линейной до проспекта имени Давыдова В. Ф. в Тракторозаводском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Как отметили в проектной организации, занимающейся данным вопросом, красные линии на территории были установлены в соответствии со старым генпланом. Теперь частную собственность сносить не будут. В микрорайоне сейчас ремонтируют существующие дороги.

Ранее красные линии обременяли владельцев частных домов, поскольку они не могли построить на своем участке новые объекты. Сейчас обременения сняты. На общественных обсуждениях замечаний и предложений не поступало.

Теперь жилые здания останутся на месте, местный проезд к поселку строить не будут
Теперь жилые здания останутся на месте, местный проезд к поселку строить не будут
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Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории в микрорайоне Чурилово от улицы Линейной до Давыдова. Согласно старому генплану там планировалось строительство дороги и снос частных домов. Теперь жилые здания останутся на месте, местный проезд к поселку строить не будут. Информация об утверждении проекта опубликована на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории общего пользования в границах переулка Линейный первый от улицы Линейной до проспекта имени Давыдова В. Ф. в Тракторозаводском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Как отметили в проектной организации, занимающейся данным вопросом, красные линии на территории были установлены в соответствии со старым генпланом. Теперь частную собственность сносить не будут. В микрорайоне сейчас ремонтируют существующие дороги. Ранее красные линии обременяли владельцев частных домов, поскольку они не могли построить на своем участке новые объекты. Сейчас обременения сняты. На общественных обсуждениях замечаний и предложений не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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