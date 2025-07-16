16 июля 2025

Челябинский комбинат снова проиграл суд на 86 миллионов за неоплаченный товар

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив товар, ЧМК не стал торопиться его оплачивать и проиграл суд
Получив товар, ЧМК не стал торопиться его оплачивать и проиграл суд Фото:

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) проиграл в апелляционной инстанции суд на 86,696 млн рулей за неоплаченный товар. Как следует из материалов дела, спор зашел о сроках оплаты продукции.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО „ЧМК“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отметил суд (документ имеется в распоряжении URA.RU).

С июля по сентября 2024 года компания «Полипластик УралСиб» поставила продукцию по 53 накладным. Не дождавшись до сентября денег, написало претензию, которая эффекта не возымела. Фирма пошла в суд, который в апреле поддержал истца, предписав заплатить основной долг в размере 85,471 млн рублей, неустойку и госпошлину.

Возражая против решения, ЧМК заявил, что стороны счета-фактуры не подписывали. А значит, обязательств платить не возникло.

«Указанные доводы ответчика правомерно отклонены судом первой инстанции. Обязанность ответчика оплатить поставленный товар возникла на основании факта поставки такого товара, а не факта вручения счетов-фактур ответчику», — заключили судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Причем истец заявлял в суде первой инстанции, что счета-фактуры передавались. Отметки ЧМК о получении имеются, хотя факту получения юристы комбината в суде отрицали. Поставка оформлялась универсальным передаточным документом, что суд счел достаточным основанием для оплаты. В ответ на направление претензий получатель ничего не предпринимал со своей стороны. Он не обращался к поставщику и не требовал предоставить счета-фактуры.

При подготовке материала URA.RU уже обращалось к сторонам за комментариями. Ответы не поступили.

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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) проиграл в апелляционной инстанции суд на 86,696 млн рулей за неоплаченный товар. Как следует из материалов дела, спор зашел о сроках оплаты продукции. «Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО „ЧМК“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отметил суд (документ имеется в распоряжении URA.RU). С июля по сентября 2024 года компания «Полипластик УралСиб» поставила продукцию по 53 накладным. Не дождавшись до сентября денег, написало претензию, которая эффекта не возымела. Фирма пошла в суд, который в апреле поддержал истца, предписав заплатить основной долг в размере 85,471 млн рублей, неустойку и госпошлину. Возражая против решения, ЧМК заявил, что стороны счета-фактуры не подписывали. А значит, обязательств платить не возникло. «Указанные доводы ответчика правомерно отклонены судом первой инстанции. Обязанность ответчика оплатить поставленный товар возникла на основании факта поставки такого товара, а не факта вручения счетов-фактур ответчику», — заключили судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Причем истец заявлял в суде первой инстанции, что счета-фактуры передавались. Отметки ЧМК о получении имеются, хотя факту получения юристы комбината в суде отрицали. Поставка оформлялась универсальным передаточным документом, что суд счел достаточным основанием для оплаты. В ответ на направление претензий получатель ничего не предпринимал со своей стороны. Он не обращался к поставщику и не требовал предоставить счета-фактуры. При подготовке материала URA.RU уже обращалось к сторонам за комментариями. Ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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