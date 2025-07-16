Челябинский комбинат снова проиграл суд на 86 миллионов за неоплаченный товар

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) проиграл в апелляционной инстанции суд на 86,696 млн рулей за неоплаченный товар. Как следует из материалов дела, спор зашел о сроках оплаты продукции.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ПАО „ЧМК“ — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отметил суд (документ имеется в распоряжении URA.RU).
С июля по сентября 2024 года компания «Полипластик УралСиб» поставила продукцию по 53 накладным. Не дождавшись до сентября денег, написало претензию, которая эффекта не возымела. Фирма пошла в суд, который в апреле поддержал истца, предписав заплатить основной долг в размере 85,471 млн рублей, неустойку и госпошлину.
Возражая против решения, ЧМК заявил, что стороны счета-фактуры не подписывали. А значит, обязательств платить не возникло.
«Указанные доводы ответчика правомерно отклонены судом первой инстанции. Обязанность ответчика оплатить поставленный товар возникла на основании факта поставки такого товара, а не факта вручения счетов-фактур ответчику», — заключили судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Причем истец заявлял в суде первой инстанции, что счета-фактуры передавались. Отметки ЧМК о получении имеются, хотя факту получения юристы комбината в суде отрицали. Поставка оформлялась универсальным передаточным документом, что суд счел достаточным основанием для оплаты. В ответ на направление претензий получатель ничего не предпринимал со своей стороны. Он не обращался к поставщику и не требовал предоставить счета-фактуры.
При подготовке материала URA.RU уже обращалось к сторонам за комментариями. Ответы не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!