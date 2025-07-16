В Челябинске и области в выходные, 19 и 20 июля, жителей ждут вечера душевных песен под гитару, а также смелые шутки на стендапах. Для горожан пройдут концерты Олега Митяева и группы «Пропаганда». Кроме того, на неделе стартуют ежегодные фестивали — «Пламя Аркаима» и Бушуевский фестиваль. О том, где провести досуг с пользой или просто отдохнуть — в материале URA.RU.
Музыкальные события
Концерт Олега Митяева (0+)
В ДК ЧТПЗ 20 июля в 18:00 бард Олег Митяев представит совместную программу с молодым коллективом «Ирония Судьбы». В современной обработке прозвучат песни Юрия Визбора, Сергея Никитина, Юрия Кукина и других авторов. Стоимость билетов — от 2 300 рублей.
Группа «Пропаганда» (18+)
19 июля в ресторане «Максимилианс» выступит легендарная группа «Пропаганда» с хитами «Мелом», «Дождь по крыше» и другими. Начало в 22:00, вход — 700 рублей.
Фестиваль Geowave (18+)
С 18 по 20 июля на территории клуба-отеля «Золотой пляж» возле озера Тургояк пройдет масштабный фестиваль музыки, спорта и экстрима. В программе: коммьюнити-встречи, а также выступления международных хедлайнеров — CATMOONK, Sеxstasy и Tripmastaz из Германии, Buhgamer, Povar из Дубая. Билеты — от 3 800 рублей.
Творческие мероприятия
COLLAB (18+)
В пространстве Vibe’ON 19 июля в 18:00 пройдет мультиформатное событие. Гостей будут ждать музыкальные выступления в направлении рок, рэп, джаз, опера и поп. Также пройдут танцевальные баттлы и мастер-класс по уличному искусству. Вход свободный.
Квиз «Популярное аниме» (18+)
В лаунж-баре OverPack 20 июля в 15:00 стартует викторина для фанатов японской анимации. Участие — 300 рублей. Мероприятие продлится два часа.
Вечер с картами Таро в котокафе (16+)
19 июля в 18:00 в «Котофее» гостей ждет знакомство с системой Таро и кошачьими колодами, индивидуальные расклады и общение с котиками. Стоимость — 800 рублей.
Стендапы (18+)
Вечер постыдных историй
20 июля в 19:00 в баре «Топка» комики проведут стендап-шоу, где каждый сможет рассказать свою нелепую историю. Стоимость — 300 рублей.
Грязный стендап
В стендап-клубе на Ленина 19 июля в 21:00 пройдет вечер провокационных шуток. Вход — от 500 рублей.
Ежегодные фестивали
С 18 по 20 июля древний Аркаим зовет на бесплатный фестиваль «Пламя Аркаима», где гостей ждет погружение в прошлое: лекции, перформансы, воссоздающие быт древних народов и старинные игры. В Златоусте же 19 и 20 июля пройдет Бушуевский фестиваль холодного оружия. Подробнее о мероприятиях и том, что ждет детей на выходных — в материале URA.RU.
Также на выходных в Челябинской области отпразднуют День Металлурга. Для жителей выступят звезды российской эстрады — Олег Газманов, Мари Краймбрери, Иракли, группа «Корни» и других. О том, кто поздравит регион с праздником — в материале URA.RU.
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