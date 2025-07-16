16 июля 2025

Бастрыкин поручил ускорить экспертизу по делу о смерти челябинца в интернате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на обращение матери умершего ребенка
Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на обращение матери умершего ребенка Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от директора СЭЦ СК России Александра Кречета отчитаться по срокам экспертизы, назначенной по делу о смерти подростка в Троицком центре содействия семейному воспитанию (Челябинская область) в 2022 году. Как сообщили в центральном аппарате ведомства, реакция связана с обращением матери, которая переживает, что из-за длительного производства экспертизы виновные в смерти ее ребенка могут избежать наказания.

«При вскрытии тела мальчика обнаружилось, что его смерть наступила из-за халатности сотрудников. Женщина опасается, что из-за длительного производства экспертизы по уголовному делу виновные могут избежать наказания», — сообщает пресс-центр СК РФ.

Дело тянется с 2022 года. Закончить его без результатов экспертизы следователи не могут. Главе регионального следкома Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования.

Подросток скончался 7 июля 2022 года. По словам матери, незадолго до этого на его теле она обнаружила синяки. Он рассказал ей, что в учреждении его и других воспитанников привязывали на кровать-растяжку. При этом, по словам подростка, других проблем в интернате он не испытывал.

Как сообщали в пресс-службе минсоца региона, в ночь, когда ребенок перестал дышать, сотрудники интерната сделали все зависящее, чтобы его спасти. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. В региональном СКР по факту случившегося возбудили уголовное дело по факту халатности. После получения результатов экспертизы дело будет завершено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от директора СЭЦ СК России Александра Кречета отчитаться по срокам экспертизы, назначенной по делу о смерти подростка в Троицком центре содействия семейному воспитанию (Челябинская область) в 2022 году. Как сообщили в центральном аппарате ведомства, реакция связана с обращением матери, которая переживает, что из-за длительного производства экспертизы виновные в смерти ее ребенка могут избежать наказания. «При вскрытии тела мальчика обнаружилось, что его смерть наступила из-за халатности сотрудников. Женщина опасается, что из-за длительного производства экспертизы по уголовному делу виновные могут избежать наказания», — сообщает пресс-центр СК РФ. Дело тянется с 2022 года. Закончить его без результатов экспертизы следователи не могут. Главе регионального следкома Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования. Подросток скончался 7 июля 2022 года. По словам матери, незадолго до этого на его теле она обнаружила синяки. Он рассказал ей, что в учреждении его и других воспитанников привязывали на кровать-растяжку. При этом, по словам подростка, других проблем в интернате он не испытывал. Как сообщали в пресс-службе минсоца региона, в ночь, когда ребенок перестал дышать, сотрудники интерната сделали все зависящее, чтобы его спасти. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. В региональном СКР по факту случившегося возбудили уголовное дело по факту халатности. После получения результатов экспертизы дело будет завершено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...