Бастрыкин поручил ускорить экспертизу по делу о смерти челябинца в интернате

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от директора СЭЦ СК России Александра Кречета отчитаться по срокам экспертизы, назначенной по делу о смерти подростка в Троицком центре содействия семейному воспитанию (Челябинская область) в 2022 году. Как сообщили в центральном аппарате ведомства, реакция связана с обращением матери, которая переживает, что из-за длительного производства экспертизы виновные в смерти ее ребенка могут избежать наказания.
«При вскрытии тела мальчика обнаружилось, что его смерть наступила из-за халатности сотрудников. Женщина опасается, что из-за длительного производства экспертизы по уголовному делу виновные могут избежать наказания», — сообщает пресс-центр СК РФ.
Дело тянется с 2022 года. Закончить его без результатов экспертизы следователи не могут. Главе регионального следкома Алексею Колбасину поручено доложить о ходе расследования.
Подросток скончался 7 июля 2022 года. По словам матери, незадолго до этого на его теле она обнаружила синяки. Он рассказал ей, что в учреждении его и других воспитанников привязывали на кровать-растяжку. При этом, по словам подростка, других проблем в интернате он не испытывал.
Как сообщали в пресс-службе минсоца региона, в ночь, когда ребенок перестал дышать, сотрудники интерната сделали все зависящее, чтобы его спасти. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть. В региональном СКР по факту случившегося возбудили уголовное дело по факту халатности. После получения результатов экспертизы дело будет завершено.
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