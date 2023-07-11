Пермское УФСБ обвинило банкира в помощи армии Украины

ФСБ возбудила дело о госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

УФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о госизмене в отношении сотрудника банка, который перевел деньги для помощи украинской армии. Как сообщают силовики, деньги были предназначены для покупки беспилотников и тепловизоров.

«Сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ФСБ России. Известно, что подозреваемый — уроженец Пермского края, он задержан региональным управлением ФСБ.

В ФСБ уточняют, что противоправная деятельность гражданина пресечена. Сейчас оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия продолжаются.