Пермское УФСБ обвинило банкира в помощи армии Украины

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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
ФСБ возбудила дело о госизмене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

УФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о госизмене в отношении сотрудника банка, который перевел деньги для помощи украинской армии. Как сообщают силовики, деньги были предназначены для покупки беспилотников и тепловизоров.

«Сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ФСБ России. Известно, что подозреваемый — уроженец Пермского края, он задержан региональным управлением ФСБ.

В ФСБ уточняют, что противоправная деятельность гражданина пресечена. Сейчас оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия продолжаются.

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УФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о госизмене в отношении сотрудника банка, который перевел деньги для помощи украинской армии. Как сообщают силовики, деньги были предназначены для покупки беспилотников и тепловизоров. «Сотрудник одного из российских коммерческих банков, осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится на сайте ФСБ России. Известно, что подозреваемый — уроженец Пермского края, он задержан региональным управлением ФСБ. В ФСБ уточняют, что противоправная деятельность гражданина пресечена. Сейчас оперативно-разыскные мероприятий и следственные действия продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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