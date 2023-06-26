Министр культуры Любимова раскрыла, сколько «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя

Министр культуры Любимова: «Троица» будет в храме Христа Спасителя до 18 июля
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Михаил Мишустин на Узбекско-Российском экономическом форуме в Самарканде. Самарканд, Узбекистан, любимова ольга
«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, отметила Ольга Любимова Фото:

«Троица» знаменитого иконописца Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. После этого она отправится на реставрацию.

«Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», — написала Ольга Любимова в своем telegram-канале. Она отметила, что для иконы было подготовлено специальное помещение. В нем работают системы климат-контроля. За комнатой ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Реставрировать икону будут сотрудники реставрационного центра имени Грабаря. Им будут помогать представители других ведущих научных институтов.

В начале июня президент России Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) «Троицу» Рублева. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что икона нуждается в реставрации. Ранее произведение находилось в Третьяковской галерее.

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«Троица» знаменитого иконописца Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. После этого она отправится на реставрацию. «Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», — написала Ольга Любимова в своем telegram-канале. Она отметила, что для иконы было подготовлено специальное помещение. В нем работают системы климат-контроля. За комнатой ведется круглосуточное видеонаблюдение. Реставрировать икону будут сотрудники реставрационного центра имени Грабаря. Им будут помогать представители других ведущих научных институтов. В начале июня президент России Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) «Троицу» Рублева. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что икона нуждается в реставрации. Ранее произведение находилось в Третьяковской галерее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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