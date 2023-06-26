Министр культуры Любимова раскрыла, сколько «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя

Министр культуры Любимова: «Троица» будет в храме Христа Спасителя до 18 июля

26 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

«Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, отметила Ольга Любимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Троица» знаменитого иконописца Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. После этого она отправится на реставрацию. «Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», — написала Ольга Любимова в своем telegram-канале . Она отметила, что для иконы было подготовлено специальное помещение. В нем работают системы климат-контроля. За комнатой ведется круглосуточное видеонаблюдение. Реставрировать икону будут сотрудники реставрационного центра имени Грабаря. Им будут помогать представители других ведущих научных институтов. В начале июня президент России Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) «Троицу» Рублева. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что икона нуждается в реставрации. Ранее произведение находилось в Третьяковской галерее.

«Троица» знаменитого иконописца Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. После этого она отправится на реставрацию. «Решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояние ее сохранности на расширенном реставрационном совете. Сейчас образ находится в храме Христа Спасителя до 18 июля», — написала Ольга Любимова в своем telegram-канале. Она отметила, что для иконы было подготовлено специальное помещение. В нем работают системы климат-контроля. За комнатой ведется круглосуточное видеонаблюдение. Реставрировать икону будут сотрудники реставрационного центра имени Грабаря. Им будут помогать представители других ведущих научных институтов. В начале июня президент России Владимир Путин передал Русской православной церкви (РПЦ) «Троицу» Рублева. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что икона нуждается в реставрации. Ранее произведение находилось в Третьяковской галерее.