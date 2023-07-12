Екатеринбургский митрополит отправился на рок-оперу о Донбассе на главный танковый завод РФ. Фото

12 июля 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений положительно оценил рок-постановку о Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) посетил рок-оперу «Хождение в огонь», которую представили на площадке «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Постановка посвящена освобождению Донбасса, новым смыслам России и русской мечте. «Никогда прежде не бывал на танковой сборке и никогда не был на рок-опере. Но именно здесь вспомнил, что несколько лет назад мир облетела новость про другую рок-оперу, посвященную открытию в Швейцарии Готардского туннеля, самого длинного в мире», — признался митрополит Евгений в своем telegram-канале. По его словам, тогда в присутствии глав европейских государств и корпораций представители культуры давали маскарад «со смакованием поклонения дьяволу», а с тех пор сатанизм шагает по Европе. Митрополит также отметил, что такого рода дьявольщину удалось остановить лишь с помощью уральских танков, производство которых в Нижнем Тагиле увеличили в три раза. «И в сердце „Уралвагонзавода“, где рождается лучшая в мире бронетехника, звучит другая музыка — музыка жизни, музыка души и мечты о будущем русского человека», — заявил митрополит. Говоря о рок-опере «Хождение в огонь», он отметил, что она способна укреплять дух русского человека и придавать ему сил. «Словесное и музыкальное воплощение силы российского оружия», — резюмировал представитель церкви. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений (Кульберг) посетил рок-оперу «Хождение в огонь», которую представили на площадке «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Постановка посвящена освобождению Донбасса, новым смыслам России и русской мечте. «Никогда прежде не бывал на танковой сборке и никогда не был на рок-опере. Но именно здесь вспомнил, что несколько лет назад мир облетела новость про другую рок-оперу, посвященную открытию в Швейцарии Готардского туннеля, самого длинного в мире», — признался митрополит Евгений в своем telegram-канале. По его словам, тогда в присутствии глав европейских государств и корпораций представители культуры давали маскарад «со смакованием поклонения дьяволу», а с тех пор сатанизм шагает по Европе. Митрополит также отметил, что такого рода дьявольщину удалось остановить лишь с помощью уральских танков, производство которых в Нижнем Тагиле увеличили в три раза. «И в сердце „Уралвагонзавода“, где рождается лучшая в мире бронетехника, звучит другая музыка — музыка жизни, музыка души и мечты о будущем русского человека», — заявил митрополит. Говоря о рок-опере «Хождение в огонь», он отметил, что она способна укреплять дух русского человека и придавать ему сил. «Словесное и музыкальное воплощение силы российского оружия», — резюмировал представитель церкви.