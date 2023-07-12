Во время грозы в Свердловской области погиб мужчина

В городе Серов (Свердловская область) погиб мужчина, который после сильной грозы взялся руками за оборванные ветром провода. Уралец получил сильнейший удар током и скончался на месте, сообщил URA.RU начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
«Стихия бушевала в Серове 30 минут, был сильный град и ураганный ветер, из-за чего и мог произойти обрыв проводов. Мужчина по имени Андрей проживал рядом с местом происшествия. Вероятно, увидев, что произошло, он подошел, чтобы убрать провода с дороги, но по неопытности взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар», — рассказал Горелых.
В данный момент в Серове во многих домах нет электричества. Ведутся восстановительные работы, добавил полковник.
Следственным комитетом по Свердловской области организована проверка по факту гибели человека. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер», — отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее на озере Балтым от удара молнии погибли два человека. Один из них оказался сотрудником полиции.
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