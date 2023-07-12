12 июля 2023

В Перми сносят сквер, который 24 года строил местный пенсионер

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Пенсионер высадил в сквере деревья и установил детскую площадку Фото:

В Дзержинском районе Перми начали сносить часть сквера, построенного местным пенсионером Владимиром Кормщиковым. Демонтаж производят по решению краевого арбитражного суда, вставшего на сторону энергетической компании. Поставщик ресурсов через суд требовал от городской мэрии устранить препятствие, которое могло помешать ремонту теплосетей. В итоге истец добился своего.

«Последние годы между городской администрацией и представителями энергетической компании шла судебная тяжба. Под участком, где разбит сквер, проходят теплосети. В связи с этим поставщики ресурсов требовали устранить препятствия в пользовании коммуникациями. Во исполнение решения арбитражного суда подрядная организация приступила к демонтажу построек, чтобы в случае аварии ресурсники могли ее устранить без труда», — сообщает «Рифей-Пермь».

В районной администрации пояснили, что по решению суда необходимо будет передвинуть уже существующие конструкции на другое место в пределах сквера. Работы должны провести до конца недели. После этого пермяки смогут продолжить пользоваться сквером, но его территория уменьшится.

Сквер на территории торфяного пустыря в Дзержинском районе 24 года назад начал строить пермский пенсионер Владимир Кормщиков. Он своими руками и на собственные средства высадил деревья и кустарники, обустроил детскую площадку и возвел памятники героям Великой Отечественной войны. В народе благоустроенную территорию прозвали «сквером Кормщикова».

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В Дзержинском районе Перми начали сносить часть сквера, построенного местным пенсионером Владимиром Кормщиковым. Демонтаж производят по решению краевого арбитражного суда, вставшего на сторону энергетической компании. Поставщик ресурсов через суд требовал от городской мэрии устранить препятствие, которое могло помешать ремонту теплосетей. В итоге истец добился своего. «Последние годы между городской администрацией и представителями энергетической компании шла судебная тяжба. Под участком, где разбит сквер, проходят теплосети. В связи с этим поставщики ресурсов требовали устранить препятствия в пользовании коммуникациями. Во исполнение решения арбитражного суда подрядная организация приступила к демонтажу построек, чтобы в случае аварии ресурсники могли ее устранить без труда», — сообщает «Рифей-Пермь». В районной администрации пояснили, что по решению суда необходимо будет передвинуть уже существующие конструкции на другое место в пределах сквера. Работы должны провести до конца недели. После этого пермяки смогут продолжить пользоваться сквером, но его территория уменьшится. Сквер на территории торфяного пустыря в Дзержинском районе 24 года назад начал строить пермский пенсионер Владимир Кормщиков. Он своими руками и на собственные средства высадил деревья и кустарники, обустроил детскую площадку и возвел памятники героям Великой Отечественной войны. В народе благоустроенную территорию прозвали «сквером Кормщикова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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