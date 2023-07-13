В Екатеринбурге священника обвинили в избиении 11-летнего сына

13 июля 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Экс-жена священника утверждает, что ее бывший муж избивал их сына из-за отказа мыть полы Фото: Московец Илья © URA.RU Бывшая супруга священника из Екатеринбурга обвинила его в избиении сына, который отказался мыть полы. По словам екатеринбурженки, мужчина избил ребенка ремнем с железным крестом. Информация об этом появилась в соцсети. «Мой бывший муж, церковнослужитель, 8 июня жестоко избил собственного сына из-за отказа мыть полы. Он его стащил с кровати и потащил в ванную, сын был в одних трусах, далее он его жестоко избил большим черным кожаным ремнем с железным крестом», — передает слова екатеринбурженки сообщество «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, после развода ребенок живет с отцом. «После 8 июня мы вместе с опекой сразу изъяли ребенка от отца. Полиция должна была его [священника] допросить, но уже прошел месяц и ничего не делается», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Бывшая супруга священника из Екатеринбурга обвинила его в избиении сына, который отказался мыть полы. По словам екатеринбурженки, мужчина избил ребенка ремнем с железным крестом. Информация об этом появилась в соцсети. «Мой бывший муж, церковнослужитель, 8 июня жестоко избил собственного сына из-за отказа мыть полы. Он его стащил с кровати и потащил в ванную, сын был в одних трусах, далее он его жестоко избил большим черным кожаным ремнем с железным крестом», — передает слова екатеринбурженки сообщество «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, после развода ребенок живет с отцом. «После 8 июня мы вместе с опекой сразу изъяли ребенка от отца. Полиция должна была его [священника] допросить, но уже прошел месяц и ничего не делается», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.