13 июля 2023

В Екатеринбурге священника обвинили в избиении 11-летнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, дым, священник, отпевание, кадило, религия, православие
Экс-жена священника утверждает, что ее бывший муж избивал их сына из-за отказа мыть полы Фото:

Бывшая супруга священника из Екатеринбурга обвинила его в избиении сына, который отказался мыть полы. По словам екатеринбурженки, мужчина избил ребенка ремнем с железным крестом. Информация об этом появилась в соцсети.

«Мой бывший муж, церковнослужитель, 8 июня жестоко избил собственного сына из-за отказа мыть полы. Он его стащил с кровати и потащил в ванную, сын был в одних трусах, далее он его жестоко избил большим черным кожаным ремнем с железным крестом», — передает слова екатеринбурженки сообщество «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте».

По словам женщины, после развода ребенок живет с отцом. «После 8 июня мы вместе с опекой сразу изъяли ребенка от отца. Полиция должна была его [священника] допросить, но уже прошел месяц и ничего не делается», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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Бывшая супруга священника из Екатеринбурга обвинила его в избиении сына, который отказался мыть полы. По словам екатеринбурженки, мужчина избил ребенка ремнем с железным крестом. Информация об этом появилась в соцсети. «Мой бывший муж, церковнослужитель, 8 июня жестоко избил собственного сына из-за отказа мыть полы. Он его стащил с кровати и потащил в ванную, сын был в одних трусах, далее он его жестоко избил большим черным кожаным ремнем с железным крестом», — передает слова екатеринбурженки сообщество «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте». По словам женщины, после развода ребенок живет с отцом. «После 8 июня мы вместе с опекой сразу изъяли ребенка от отца. Полиция должна была его [священника] допросить, но уже прошел месяц и ничего не делается», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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