В свердловском городе появилось огромное граффити в честь легендарного космонавта. Фото В Каменске-Уральском открыли мурал в честь советского космонавта Беляева 15 июля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 + Художники нарисовали мурал в честь космонавта Павла Беляева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли мурал в честь советского космонавта Павла Беляева, известного полетом, во время которого впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. «[Глава департамента по развитию туризма в Свердловской области] Эльмира Туканова приняла участие в открытии мурала в Каменске-Уральском. Он открыт в честь космонавта Павла Беляева», — сообщили в telegam-канале департамента. Беляев был командиром корабля «Восход-2», экипаж которого в 1965 впервые вышел в открытый космос. После этого советскому космонавту присвоили звание Героя Советского Союза. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Агентство подготовило специальный материал, в котором рассказано, чем в этом году будут удивлять екатеринбуржцев. Фото: telegram-канал «Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области», https://t.me/tourism_midural В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли мурал в честь советского космонавта Павла Беляева, известного полетом, во время которого впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. «[Глава департамента по развитию туризма в Свердловской области] Эльмира Туканова приняла участие в открытии мурала в Каменске-Уральском. Он открыт в честь космонавта Павла Беляева», — сообщили в telegam-канале департамента. Беляев был командиром корабля «Восход-2», экипаж которого в 1965 впервые вышел в открытый космос. После этого советскому космонавту присвоили звание Героя Советского Союза. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Агентство подготовило специальный материал, в котором рассказано, чем в этом году будут удивлять екатеринбуржцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям