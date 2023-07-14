14 июля 2023

В свердловском городе появилось огромное граффити в честь легендарного космонавта. Фото

В Каменске-Уральском открыли мурал в честь советского космонавта Беляева
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Покраса Лампаса на циклораме на территории парка ТЦ МЕГА в рамках фестиваля «ЧО». Екатеринбург, граффити, покрас лампас
Художники нарисовали мурал в честь космонавта Павла Беляева Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли мурал в честь советского космонавта Павла Беляева, известного полетом, во время которого впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

«[Глава департамента по развитию туризма в Свердловской области] Эльмира Туканова приняла участие в открытии мурала в Каменске-Уральском. Он открыт в честь космонавта Павла Беляева», — сообщили в telegam-канале департамента.

Беляев был командиром корабля «Восход-2», экипаж которого в 1965 впервые вышел в открытый космос. После этого советскому космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Агентство подготовило специальный материал, в котором рассказано, чем в этом году будут удивлять екатеринбуржцев.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли мурал в честь советского космонавта Павла Беляева, известного полетом, во время которого впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. «[Глава департамента по развитию туризма в Свердловской области] Эльмира Туканова приняла участие в открытии мурала в Каменске-Уральском. Он открыт в честь космонавта Павла Беляева», — сообщили в telegam-канале департамента. Беляев был командиром корабля «Восход-2», экипаж которого в 1965 впервые вышел в открытый космос. После этого советскому космонавту присвоили звание Героя Советского Союза. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. Агентство подготовило специальный материал, в котором рассказано, чем в этом году будут удивлять екатеринбуржцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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