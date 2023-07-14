В Каменске-Уральском (Свердловская область) открыли мурал в честь советского космонавта Павла Беляева, известного полетом, во время которого впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Об этом сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.
«[Глава департамента по развитию туризма в Свердловской области] Эльмира Туканова приняла участие в открытии мурала в Каменске-Уральском. Он открыт в честь космонавта Павла Беляева», — сообщили в telegam-канале департамента.
Беляев был командиром корабля «Восход-2», экипаж которого в 1965 впервые вышел в открытый космос. После этого советскому космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.
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