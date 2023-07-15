Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме после попытки удара по Курской АЭС

Украина использует террористические ядерные методы, пытаясь атаковать российские электростанции. С таким заявлением выступила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Курской области, где располагается АЭС, произошло падение и взрыв [украинского] БПЛА. <…> Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины. <…> Киев встал на путь использования методов ядерного терроризма? — заявила Мария Захарова. Ее сообщение
По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пользуются террористическими методами для атаки на российские электростанции. Она также обратила внимание, что это не первая атака на Курскую АЭС со стороны Украины. Захарова призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН осудить действия Киева.
14 июля в городе Курчатов, в четырех километрах от нахождения Курской АЭС был зафиксирован взрыв вражеского беспилотника. По итогу происшествия критически важные объекты не пострадали. После инцидента в Кремле подтвердили улучшенную работу ПВО в РФ, передает RT.
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