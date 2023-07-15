Махонин поблагодарил металлургов за преданность делу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил металлургов с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу. Об этом политик рассказал в Telegram.
«Практически вся история нашего региона связана с развитием металлургической отрасли и достижениями наших земляков. Всех работников и ветеранов металлургической отрасли Пермского края с праздником! Спасибо вам за преданность своему делу», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Махонин привел в пример семью Ермаковых, четвертое поколение которой работает на Нытвенском металлургическом заводе. Пермский губернатор пожелал всем работникам отрасли благополучия и дальнейших успехов.
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