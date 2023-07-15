15 июля 2023
14 июля 2023

Махонин поблагодарил металлургов за преданность делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, кислородно-конвертерный цех, металлургия, металлург, печь
Махонин поздравил металлургов с их профессиональным праздником Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил металлургов с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу. Об этом политик рассказал в Telegram.

«Практически вся история нашего региона связана с развитием металлургической отрасли и достижениями наших земляков. Всех работников и ветеранов металлургической отрасли Пермского края с праздником! Спасибо вам за преданность своему делу», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Махонин привел в пример семью Ермаковых, четвертое поколение которой работает на Нытвенском металлургическом заводе. Пермский губернатор пожелал всем работникам отрасли благополучия и дальнейших успехов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил металлургов с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу. Об этом политик рассказал в Telegram. «Практически вся история нашего региона связана с развитием металлургической отрасли и достижениями наших земляков. Всех работников и ветеранов металлургической отрасли Пермского края с праздником! Спасибо вам за преданность своему делу», — написал Махонин в своем telegram-канале. Махонин привел в пример семью Ермаковых, четвертое поколение которой работает на Нытвенском металлургическом заводе. Пермский губернатор пожелал всем работникам отрасли благополучия и дальнейших успехов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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