16 июля 2023
15 июля 2023

В Сургуте крупный застройщик сменил гендиректора

Новым гендиректором сургутского застройщика «ДСК-1» стал Богдан Токмаджан
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым директором «ДСК-1» стал Богдан Токмаджан Фото:

В компании крупного сургутского застройщика «ДСК-1» сменили генерального директора. Новым руководителем стал Богдан Токмаджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«С 16 июля [Токмаджан] назначен генеральным директором одного из крупнейших застройщиков Сургута и округа», — сообщили в компании. До этого должность занимал Валерий Шестакович. Причину смены руководства в компании отказались комментировать. Уточнить информацию о самого Шестаковича на момент публикации не удалось. Его телефон оказался выключен.

Токмаджан около десяти лет работает в топ-менеджменте «ДСК-1», участвовал в управлении возведением жилых комплексов в крупнейших городах Югры. Является депутатом думы Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU рассказывало, что крупный застройщик из Сургута заходит в Нижневартовск. Тогда речь также шла о компании «ДСК-1».

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В компании крупного сургутского застройщика «ДСК-1» сменили генерального директора. Новым руководителем стал Богдан Токмаджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «С 16 июля [Токмаджан] назначен генеральным директором одного из крупнейших застройщиков Сургута и округа», — сообщили в компании. До этого должность занимал Валерий Шестакович. Причину смены руководства в компании отказались комментировать. Уточнить информацию о самого Шестаковича на момент публикации не удалось. Его телефон оказался выключен. Токмаджан около десяти лет работает в топ-менеджменте «ДСК-1», участвовал в управлении возведением жилых комплексов в крупнейших городах Югры. Является депутатом думы Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что крупный застройщик из Сургута заходит в Нижневартовск. Тогда речь также шла о компании «ДСК-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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