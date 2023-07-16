В Сургуте крупный застройщик сменил гендиректора

Новым гендиректором сургутского застройщика «ДСК-1» стал Богдан Токмаджан

17 июля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Новым директором «ДСК-1» стал Богдан Токмаджан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В компании крупного сургутского застройщика «ДСК-1» сменили генерального директора. Новым руководителем стал Богдан Токмаджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «С 16 июля [Токмаджан] назначен генеральным директором одного из крупнейших застройщиков Сургута и округа», — сообщили в компании. До этого должность занимал Валерий Шестакович. Причину смены руководства в компании отказались комментировать. Уточнить информацию о самого Шестаковича на момент публикации не удалось. Его телефон оказался выключен. Токмаджан около десяти лет работает в топ-менеджменте «ДСК-1», участвовал в управлении возведением жилых комплексов в крупнейших городах Югры. Является депутатом думы Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что крупный застройщик из Сургута заходит в Нижневартовск. Тогда речь также шла о компании «ДСК-1».

В компании крупного сургутского застройщика «ДСК-1» сменили генерального директора. Новым руководителем стал Богдан Токмаджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «С 16 июля [Токмаджан] назначен генеральным директором одного из крупнейших застройщиков Сургута и округа», — сообщили в компании. До этого должность занимал Валерий Шестакович. Причину смены руководства в компании отказались комментировать. Уточнить информацию о самого Шестаковича на момент публикации не удалось. Его телефон оказался выключен. Токмаджан около десяти лет работает в топ-менеджменте «ДСК-1», участвовал в управлении возведением жилых комплексов в крупнейших городах Югры. Является депутатом думы Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU рассказывало, что крупный застройщик из Сургута заходит в Нижневартовск. Тогда речь также шла о компании «ДСК-1».