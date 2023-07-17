17 июля 2023

В Свердловской области месторождение золота продали за 500 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Возле деревни Большая Именная будут добывать золото Фото:

Возле реки Большая Именная на границе Свердловской области и Пермского края с аукциона продали месторождение золота. Его начальная цена составляла 52 млн рублей, а продали участок за 498 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронной торговой площадки группы Газпромбанка.

«Признать аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр река Именная Большая состоявшимся. Признать победителем артель старателей „Нейва“», — говорится в протоколе результатов.

На участие в аукционе заявились шесть участников, начальная цена составляла 52 млн рублей. Больше всего предложил артель старателей «Нейва» — 498,4 млн рублей. Это разовый платеж за пользование участком, где располагается порядка 2500 килограмм золота.

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Возле реки Большая Именная на границе Свердловской области и Пермского края с аукциона продали месторождение золота. Его начальная цена составляла 52 млн рублей, а продали участок за 498 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронной торговой площадки группы Газпромбанка. «Признать аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр река Именная Большая состоявшимся. Признать победителем артель старателей „Нейва“», — говорится в протоколе результатов. На участие в аукционе заявились шесть участников, начальная цена составляла 52 млн рублей. Больше всего предложил артель старателей «Нейва» — 498,4 млн рублей. Это разовый платеж за пользование участком, где располагается порядка 2500 килограмм золота.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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