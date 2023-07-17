В Свердловской области месторождение золота продали за 500 млн рублей

Возле реки Большая Именная на границе Свердловской области и Пермского края с аукциона продали месторождение золота. Его начальная цена составляла 52 млн рублей, а продали участок за 498 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте электронной торговой площадки группы Газпромбанка.
«Признать аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр река Именная Большая состоявшимся. Признать победителем артель старателей „Нейва“», — говорится в протоколе результатов.
На участие в аукционе заявились шесть участников, начальная цена составляла 52 млн рублей. Больше всего предложил артель старателей «Нейва» — 498,4 млн рублей. Это разовый платеж за пользование участком, где располагается порядка 2500 килограмм золота.
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