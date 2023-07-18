В Екатеринбурге в детсад, где нашли четверо заболевших менингитом, нагрянут прокуроры

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Суд по делу об увольнении Анатолия Марчевского с поста директора цирка. Екатеринбург, прокурор, капитан, погоны прокурора
Прокуратура проверит, как в детсаду соблюдали законодательство об охране жизни и здоровья детей Фото:

Екатеринбургский детский сад «Аистенок», в котором обнаружили четверых заболевших менингитом, проверят прокуроры. Об этом заявили в пресс-службе свердловского ведомства.

«Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, посещающих частный детский сад», — заявили в региональной прокуратуре. В детском саду проверят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

О заболевшем менингитом ребенке из детского сада «Аистенок» стало известно днем 17 июля. В настоящий момент число госпитализированных достигло четырех человек. Трое малышей находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Екатеринбургский детский сад «Аистенок», в котором обнаружили четверых заболевших менингитом, проверят прокуроры. Об этом заявили в пресс-службе свердловского ведомства. «Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, посещающих частный детский сад», — заявили в региональной прокуратуре. В детском саду проверят исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. О заболевшем менингитом ребенке из детского сада «Аистенок» стало известно днем 17 июля. В настоящий момент число госпитализированных достигло четырех человек. Трое малышей находятся в состоянии средней степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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