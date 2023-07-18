В Екатеринбурге стремительно растет число подхвативших менингит в детсаду

В Екатеринбурге число подхвативших менингит в детсаду выросло до четырех

18 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

За сутки число заболевших выросло с одного до четырех человек Фото: Николай Бастриков © URA.RU Среди заболевших, которые находились в детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, оказался один взрослый. Таким образом число больных достигло четырех человек. На 17.00 у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция»», — заявляет минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. При этом пару часов назад ведомство сообщала лишь о трех заболевших малышах. В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников 17 июля диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех. Ребята находятся в состоянии средней степени тяжести.

Среди заболевших, которые находились в детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, оказался один взрослый. Таким образом число больных достигло четырех человек. На 17.00 у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция»», — заявляет минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. При этом пару часов назад ведомство сообщала лишь о трех заболевших малышах. В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников 17 июля диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех. Ребята находятся в состоянии средней степени тяжести.