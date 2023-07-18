В Екатеринбурге стремительно растет число подхвативших менингит в детсаду

Среди заболевших, которые находились в детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, оказался один взрослый. Таким образом число больных достигло четырех человек.
На 17.00 у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция»», — заявляет минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. При этом пару часов назад ведомство сообщала лишь о трех заболевших малышах.
В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников 17 июля диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех. Ребята находятся в состоянии средней степени тяжести.
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