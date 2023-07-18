В Екатеринбурге стремительно растет число подхвативших менингит в детсаду

В Екатеринбурге число подхвативших менингит в детсаду выросло до четырех
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, ребенок, палата, дети, больница
За сутки число заболевших выросло с одного до четырех человек Фото:

Среди заболевших, которые находились в детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, оказался один взрослый. Таким образом число больных достигло четырех человек.

На 17.00 у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция»», — заявляет минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. При этом пару часов назад ведомство сообщала лишь о трех заболевших малышах.

В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников 17 июля диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех. Ребята находятся в состоянии средней степени тяжести.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди заболевших, которые находились в детском саду «Аистенок» в Екатеринбурге, оказался один взрослый. Таким образом число больных достигло четырех человек. На 17.00 у госпитализированных троих детей и одного взрослого лабораторно подтвержден диагноз «энтеровирусная инфекция»», — заявляет минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале. При этом пару часов назад ведомство сообщала лишь о трех заболевших малышах. В детском саду «Аистенок» у одного из воспитанников 17 июля диагностировали менингит. Сегодня днем Роспотребнадзор сообщил, что число заболевших выросло до трех. Ребята находятся в состоянии средней степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...