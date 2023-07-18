На экс-полковника Квачкова, обвиненного в попытке госпереворота, завели дело о дискредитации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Максимом Марцинкевичем. Москва, квачков владимир
На Владимира Квачкова завели дело о дискредитации ВС РФ Фото:

На бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на предпринимателя Анатолия Чубайса, завели новое дело о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава политического движения «Общество.Будущее», волонтер Савва Федосеев.

Новость по теме
Экс-полковник Квачков, обвинявшийся в попытке госпереворота, вышел на свободу

«Только что Владимир Квачков подтвердил мне по телефону, что на него завели дело о дискредитации армии», — написал в своем telegram-канале Савва Федосеев. Также эту информацию подтвердила жена Квачкова Надежда в беседе с telegram-каналом «Осторожно, новости». Конкретная причина возбуждения дела не уточняется.

Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на предпринимателя Анатолия Чубайса, завели новое дело о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава политического движения «Общество.Будущее», волонтер Савва Федосеев. «Только что Владимир Квачков подтвердил мне по телефону, что на него завели дело о дискредитации армии», — написал в своем telegram-канале Савва Федосеев. Также эту информацию подтвердила жена Квачкова Надежда в беседе с telegram-каналом «Осторожно, новости». Конкретная причина возбуждения дела не уточняется. Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...