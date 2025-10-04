ВСУ стали использовать гражданское оружие

ВСУ используют гражданское оружие из Чехии на запорожском направлении
ВСУ на запорожском направлении применяют чешские охотничьи винтовки
Украинские военные стали использовать спортивно-охотничье оружие чешского производства при выполнении боевых задач на запорожском направлении. Об этом сообщил представитель российских силовых структур.

«В наше распоряжение попали мины Claymore и чешская гражданская винтовка „CZ527“. Оружие не было снабжено оптическим прицелом или еще какими-то специальными приспособлениями для улучшения характеристик. Это просто малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, не пригодное для ведения боевых действий», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Он пояснил, что российские бойцы получили в качестве трофея винтовку CZ527 чешского производства — малокалиберное оружие с продольно-скользящим поворотным затвором, разработанное компанией «Чешская оружейная фабрика» в 1990 году. Модификации данной винтовки производились специально для рынка США.

Также, по словам представителя силовых структур, были обнаружены несколько мин Claymore с механизмом дистанционного подрыва. Специалисты установили, что владелец изъятой винтовки, судя по комплектации, выполнял задачи сапера.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Также планируется передача других американских ракет с дальностью стрельбы до 800 километров. Об этом информирует издание Взгляд.

