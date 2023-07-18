18 июля 2023

Вице-премьера РФ Татьяну Голикову ждут в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна, портрет
В Екатеринбурге ожидают визит Татьяны Голиковой Фото:

В Екатеринбурге ожидается приезд вице-премьера России Татьяны Голиковой. Предполагается, что она примет участие в финале Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники.

«Татьяну Голикову пригласили принять участие в чемпионате профессионалов РЖД. В Екатеринбурге пройдет финал мероприятия. Приезд вице-премьера РФ ожидается 21 июля», — отметил собеседник агентства.

По словам источника в региональном минздраве, в Екатеринбурге вице-премьер России проведет ряд деловых встреч. «В планах Татьяны Голиковой посетить Госпиталь ветеранов войн, где она встретится с главным врачом и ветеранами СВО, проходящими лечение в учреждении», — поделился информированный источник.

Редакция URA.RU обратилась в департамент информационной политики Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД — система конкурсов профессионального мастерства. Здесь проверяют практические навыки при выполнении сложных, нестандартных производственных задач. Проводится с 2020 года по всей сети железных дорог России.

Ранее URA.RU писало о том, что глава РЖД Олег Белозеров прилетит в Екатеринбург. Предполагается, что Белозеров встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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В Екатеринбурге ожидается приезд вице-премьера России Татьяны Голиковой. Предполагается, что она примет участие в финале Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники. «Татьяну Голикову пригласили принять участие в чемпионате профессионалов РЖД. В Екатеринбурге пройдет финал мероприятия. Приезд вице-премьера РФ ожидается 21 июля», — отметил собеседник агентства. По словам источника в региональном минздраве, в Екатеринбурге вице-премьер России проведет ряд деловых встреч. «В планах Татьяны Голиковой посетить Госпиталь ветеранов войн, где она встретится с главным врачом и ветеранами СВО, проходящими лечение в учреждении», — поделился информированный источник. Редакция URA.RU обратилась в департамент информационной политики Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД — система конкурсов профессионального мастерства. Здесь проверяют практические навыки при выполнении сложных, нестандартных производственных задач. Проводится с 2020 года по всей сети железных дорог России. Ранее URA.RU писало о том, что глава РЖД Олег Белозеров прилетит в Екатеринбург. Предполагается, что Белозеров встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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