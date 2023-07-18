Вице-премьера РФ Татьяну Голикову ждут в Екатеринбурге

19 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ожидают визит Татьяны Голиковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге ожидается приезд вице-премьера России Татьяны Голиковой. Предполагается, что она примет участие в финале Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники. «Татьяну Голикову пригласили принять участие в чемпионате профессионалов РЖД. В Екатеринбурге пройдет финал мероприятия. Приезд вице-премьера РФ ожидается 21 июля», — отметил собеседник агентства. По словам источника в региональном минздраве, в Екатеринбурге вице-премьер России проведет ряд деловых встреч. «В планах Татьяны Голиковой посетить Госпиталь ветеранов войн, где она встретится с главным врачом и ветеранами СВО, проходящими лечение в учреждении», — поделился информированный источник. Редакция URA.RU обратилась в департамент информационной политики Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД — система конкурсов профессионального мастерства. Здесь проверяют практические навыки при выполнении сложных, нестандартных производственных задач. Проводится с 2020 года по всей сети железных дорог России. Ранее URA.RU писало о том, что глава РЖД Олег Белозеров прилетит в Екатеринбург. Предполагается, что Белозеров встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге ожидается приезд вице-премьера России Татьяны Голиковой. Предполагается, что она примет участие в финале Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники. «Татьяну Голикову пригласили принять участие в чемпионате профессионалов РЖД. В Екатеринбурге пройдет финал мероприятия. Приезд вице-премьера РФ ожидается 21 июля», — отметил собеседник агентства. По словам источника в региональном минздраве, в Екатеринбурге вице-премьер России проведет ряд деловых встреч. «В планах Татьяны Голиковой посетить Госпиталь ветеранов войн, где она встретится с главным врачом и ветеранами СВО, проходящими лечение в учреждении», — поделился информированный источник. Редакция URA.RU обратилась в департамент информационной политики Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД — система конкурсов профессионального мастерства. Здесь проверяют практические навыки при выполнении сложных, нестандартных производственных задач. Проводится с 2020 года по всей сети железных дорог России. Ранее URA.RU писало о том, что глава РЖД Олег Белозеров прилетит в Екатеринбург. Предполагается, что Белозеров встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.