17 июля 2023

Глава РЖД едет в Екатеринбург на фоне слухов о перестановках в СвЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, белозеров олег
В замы Олегу Белозерову прочат главу СвЖД Ивана Колесникова Фото:

В Екатеринбурге ждут руководителя РЖД Олега Белозерова. Формальный повод — финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Но также возможны встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсуждение перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова в команду Белозерова, рассказал URA.RU информированный источник.

«Дата визита еще не определена, но точно до 21 июля», — анонсирует собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Его отъезд предварительно намечен на сентябрь.

Финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД проходит в Екатеринбурге с 17 по 21 июля. По словам организаторов, уральскую столицу выбрали в качестве площадки для проведения финала «из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса».

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В Екатеринбурге ждут руководителя РЖД Олега Белозерова. Формальный повод — финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Но также возможны встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсуждение перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова в команду Белозерова, рассказал URA.RU информированный источник. «Дата визита еще не определена, но точно до 21 июля», — анонсирует собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Его отъезд предварительно намечен на сентябрь. Финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД проходит в Екатеринбурге с 17 по 21 июля. По словам организаторов, уральскую столицу выбрали в качестве площадки для проведения финала «из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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