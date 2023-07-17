Глава РЖД едет в Екатеринбург на фоне слухов о перестановках в СвЖД

В Екатеринбурге ждут руководителя РЖД Олега Белозерова. Формальный повод — финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Но также возможны встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсуждение перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова в команду Белозерова, рассказал URA.RU информированный источник.
«Дата визита еще не определена, но точно до 21 июля», — анонсирует собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что Колесников может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Его отъезд предварительно намечен на сентябрь.
Финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД проходит в Екатеринбурге с 17 по 21 июля. По словам организаторов, уральскую столицу выбрали в качестве площадки для проведения финала «из-за большого технического и интеллектуального потенциала транспортного комплекса».
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