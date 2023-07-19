19 июля 2023

Ребенка выгнали из автобуса в Пермском крае и списали деньги за проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, валидатор, отказ оплаты проезда
Ребенок не смог оплатить проезд картой из-за ошибки в системе, пояснила родственница Фото:

В Березниках (Пермский край) ребенка, который не смог оплатить проезд, высадили из автобуса, а через полчаса списали деньги с карты. По словам бабушки пострадавшего, в системе оплаты произошел сбой, при этом кондуктор не захотел разбираться в происходящем.

«Уважаемые кондукторы, когда вы перестанете выгонять детей из транспорта? Сегодня мой внук ехал на маршруте №30, проезд решил оплатить картой (деньги на ней были), но карта встала в стоп-лист. <…> Это не значит, что нет денег, это у вас в валидаторах сбой. <…> Деньги списались через 27 минут», — написала Галина Гросс в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно связаться по имеющимся в редакции телефонам с представителями перевозчика корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок не ответили. В пресс-службу администрации города направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Березниках (Пермский край) ребенка, который не смог оплатить проезд, высадили из автобуса, а через полчаса списали деньги с карты. По словам бабушки пострадавшего, в системе оплаты произошел сбой, при этом кондуктор не захотел разбираться в происходящем. «Уважаемые кондукторы, когда вы перестанете выгонять детей из транспорта? Сегодня мой внук ехал на маршруте №30, проезд решил оплатить картой (деньги на ней были), но карта встала в стоп-лист. <…> Это не значит, что нет денег, это у вас в валидаторах сбой. <…> Деньги списались через 27 минут», — написала Галина Гросс в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться по имеющимся в редакции телефонам с представителями перевозчика корреспонденту URA.RU не удалось, на звонок не ответили. В пресс-службу администрации города направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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