19 июля 2023

В Екатеринбург завезли миллионы клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Этот вид клещей нужен для борьбы с вредителями зерновых Фото:

В Екатеринбург и Свердловскую область поставили партию насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

«На грузовой комплекс аэропорта Кольцово в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 11 миллионов штук. Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Использование насекомых — природных врагов вредителей — одна из перспективных технологий защиты полей. Данный метод борьбы с вредителями экологичен и безопасен, отметили в Россельхознадзоре.

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В Екатеринбург и Свердловскую область поставили партию насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «На грузовой комплекс аэропорта Кольцово в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 11 миллионов штук. Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Использование насекомых — природных врагов вредителей — одна из перспективных технологий защиты полей. Данный метод борьбы с вредителями экологичен и безопасен, отметили в Россельхознадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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