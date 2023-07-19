В Екатеринбург завезли миллионы клещей 20 июля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 + Этот вид клещей нужен для борьбы с вредителями зерновых Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Екатеринбург и Свердловскую область поставили партию насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «На грузовой комплекс аэропорта Кольцово в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 11 миллионов штук. Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Использование насекомых — природных врагов вредителей — одна из перспективных технологий защиты полей. Данный метод борьбы с вредителями экологичен и безопасен, отметили в Россельхознадзоре. В Екатеринбург и Свердловскую область поставили партию насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора. «На грузовой комплекс аэропорта Кольцово в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 11 миллионов штук. Эти насекомые — незаменимые помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Использование насекомых — природных врагов вредителей — одна из перспективных технологий защиты полей. Данный метод борьбы с вредителями экологичен и безопасен, отметили в Россельхознадзоре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям