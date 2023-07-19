Суд отпустил на свободу пермяка, убившего вымогателя

20 июля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

До суда дело об убийстве дошло через 25 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом Пермского края местного жителя осудили на семь лет колонии за убийство. Но от наказания освободили. Как рассказали городском суде Чусового, подсудимый убил человека, который вымогал у него деньги и угрожал оружием, еще в 1998 году. «В ночь с 12 на 13 октября 1998 года подсудимый, находился в одном автомобиле с потерпевшим Г., который вымогал у него деньги и угрожал ему расправой, направив в его сторону огнестрельное оружие. Подсудимый в ходе борьбы завладел оружием, выстрелил в потерпевшего, а затем нанес ему не менее двух ударов по голове», — описываются обстоятельства преступления на сайте суда Чусового. После убийства подсудимый закопал труп в лесу. До суда дело дошло только в 2023 году. Обвиненного в убийстве приговорили к семи годам заключения. Но, учитывая, что преступление было совершено 25 лет назад, пермяка освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

В Чусовом Пермского края местного жителя осудили на семь лет колонии за убийство. Но от наказания освободили. Как рассказали городском суде Чусового, подсудимый убил человека, который вымогал у него деньги и угрожал оружием, еще в 1998 году. «В ночь с 12 на 13 октября 1998 года подсудимый, находился в одном автомобиле с потерпевшим Г., который вымогал у него деньги и угрожал ему расправой, направив в его сторону огнестрельное оружие. Подсудимый в ходе борьбы завладел оружием, выстрелил в потерпевшего, а затем нанес ему не менее двух ударов по голове», — описываются обстоятельства преступления на сайте суда Чусового. После убийства подсудимый закопал труп в лесу. До суда дело дошло только в 2023 году. Обвиненного в убийстве приговорили к семи годам заключения. Но, учитывая, что преступление было совершено 25 лет назад, пермяка освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.