19 июля 2023

Суд отпустил на свободу пермяка, убившего вымогателя

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
До суда дело об убийстве дошло через 25 лет Фото:

В Чусовом Пермского края местного жителя осудили на семь лет колонии за убийство. Но от наказания освободили. Как рассказали городском суде Чусового, подсудимый убил человека, который вымогал у него деньги и угрожал оружием, еще в 1998 году.

«В ночь с 12 на 13 октября 1998 года подсудимый, находился в одном автомобиле с потерпевшим Г., который вымогал у него деньги и угрожал ему расправой, направив в его сторону огнестрельное оружие. Подсудимый в ходе борьбы завладел оружием, выстрелил в потерпевшего, а затем нанес ему не менее двух ударов по голове», — описываются обстоятельства преступления на сайте суда Чусового. После убийства подсудимый закопал труп в лесу.

До суда дело дошло только в 2023 году. Обвиненного в убийстве приговорили к семи годам заключения. Но, учитывая, что преступление было совершено 25 лет назад, пермяка освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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В Чусовом Пермского края местного жителя осудили на семь лет колонии за убийство. Но от наказания освободили. Как рассказали городском суде Чусового, подсудимый убил человека, который вымогал у него деньги и угрожал оружием, еще в 1998 году. «В ночь с 12 на 13 октября 1998 года подсудимый, находился в одном автомобиле с потерпевшим Г., который вымогал у него деньги и угрожал ему расправой, направив в его сторону огнестрельное оружие. Подсудимый в ходе борьбы завладел оружием, выстрелил в потерпевшего, а затем нанес ему не менее двух ударов по голове», — описываются обстоятельства преступления на сайте суда Чусового. После убийства подсудимый закопал труп в лесу. До суда дело дошло только в 2023 году. Обвиненного в убийстве приговорили к семи годам заключения. Но, учитывая, что преступление было совершено 25 лет назад, пермяка освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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