Ревизор из Москвы проверит фонд Путина в Екатеринбурге

Замруководителя фонда «Защитники отечества» Лотоцкая приехала в Екатеринбург

21 июля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Татьяна Лотоцкая проверит работу фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С рабочим визитом в уральскую столицу приехала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Татьяна Лотоцкая. Она планирует посетить Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где встретится с участниками СВО. Также Лотоцкая проверит работу свердловского филиала фонда, сообщили корреспонденту URA.RU в организации. «Замруководителя фонда планирует посетить Госпиталь ветеранов войн. Там Татьяна [Лотоцкая] Викторовна встретится с главным врачом и ветеранами, проходящими лечение. Она посетит филиал фонда, где познакомится со специалистами организации и проверит их работу. Также в планах встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым», — отметили в фонде. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.

С рабочим визитом в уральскую столицу приехала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Татьяна Лотоцкая. Она планирует посетить Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где встретится с участниками СВО. Также Лотоцкая проверит работу свердловского филиала фонда, сообщили корреспонденту URA.RU в организации. «Замруководителя фонда планирует посетить Госпиталь ветеранов войн. Там Татьяна [Лотоцкая] Викторовна встретится с главным врачом и ветеранами, проходящими лечение. Она посетит филиал фонда, где познакомится со специалистами организации и проверит их работу. Также в планах встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым», — отметили в фонде. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.