20 июля 2023

Ревизор из Москвы проверит фонд Путина в Екатеринбурге

Замруководителя фонда «Защитники отечества» Лотоцкая приехала в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
Татьяна Лотоцкая проверит работу фонда «Защитники Отечества» в Екатеринбурге Фото:

С рабочим визитом в уральскую столицу приехала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Татьяна Лотоцкая. Она планирует посетить Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где встретится с участниками СВО. Также Лотоцкая проверит работу свердловского филиала фонда, сообщили корреспонденту URA.RU в организации.

«Замруководителя фонда планирует посетить Госпиталь ветеранов войн. Там Татьяна [Лотоцкая] Викторовна встретится с главным врачом и ветеранами, проходящими лечение. Она посетит филиал фонда, где познакомится со специалистами организации и проверит их работу. Также в планах встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым», — отметили в фонде.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.

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С рабочим визитом в уральскую столицу приехала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Татьяна Лотоцкая. Она планирует посетить Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где встретится с участниками СВО. Также Лотоцкая проверит работу свердловского филиала фонда, сообщили корреспонденту URA.RU в организации. «Замруководителя фонда планирует посетить Госпиталь ветеранов войн. Там Татьяна [Лотоцкая] Викторовна встретится с главным врачом и ветеранами, проходящими лечение. Она посетит филиал фонда, где познакомится со специалистами организации и проверит их работу. Также в планах встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым», — отметили в фонде. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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