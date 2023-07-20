Ревизор из Москвы проверит фонд Путина в Екатеринбурге

С рабочим визитом в уральскую столицу приехала заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Татьяна Лотоцкая. Она планирует посетить Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где встретится с участниками СВО. Также Лотоцкая проверит работу свердловского филиала фонда, сообщили корреспонденту URA.RU в организации.
«Замруководителя фонда планирует посетить Госпиталь ветеранов войн. Там Татьяна [Лотоцкая] Викторовна встретится с главным врачом и ветеранами, проходящими лечение. Она посетит филиал фонда, где познакомится со специалистами организации и проверит их работу. Также в планах встреча с заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым», — отметили в фонде.
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, социальную и юридическую помощь участникам спецоперации, а также их семьям. Вся помощь предоставляется на бесплатной основе.
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