21 июля 2023

Пермячку оштрафовали за ложный донос на сожителя о насилии и угрозе убийства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, нападение, жертва, угроза, преступление, нож
В заявлении женщина указала, что сожитель якобы угрожал ей убийством Фото:

Жительницу города Верещагино (Пермский край), написавшую ложное заявление в полицию на своего сожителя о причиненных побоях и угрозе убийства, оштрафовали на 30 тысяч рублей. В судебном решении указано, что фигуранты дела поругались, после этого у подсудимой возник преступный умысел.

«Жительница Верещагино собственноручно написала заведомо несоответствующее действительности заявление, в котором указала, что просит привлечь к ответственности ее сожителя за нанесение побоев и высказываний угроз убийства. <…> Вышеуказанный факт не нашел подтверждения. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, сообщила, что преступление совершила „от отчаяния“. <…> Суд вынес обвинительный приговор, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей в доход федерального бюджета», — документ опубликован на сайте Верещагинского районного суда.

Ранее житель Нытвы написал ложное заявление в полицию, о том, что его избила жена. За это мужчину приговорили к исправительным работам.

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Жительницу города Верещагино (Пермский край), написавшую ложное заявление в полицию на своего сожителя о причиненных побоях и угрозе убийства, оштрафовали на 30 тысяч рублей. В судебном решении указано, что фигуранты дела поругались, после этого у подсудимой возник преступный умысел. «Жительница Верещагино собственноручно написала заведомо несоответствующее действительности заявление, в котором указала, что просит привлечь к ответственности ее сожителя за нанесение побоев и высказываний угроз убийства. <…> Вышеуказанный факт не нашел подтверждения. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, сообщила, что преступление совершила „от отчаяния“. <…> Суд вынес обвинительный приговор, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей в доход федерального бюджета», — документ опубликован на сайте Верещагинского районного суда. Ранее житель Нытвы написал ложное заявление в полицию, о том, что его избила жена. За это мужчину приговорили к исправительным работам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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