Пермячку оштрафовали за ложный донос на сожителя о насилии и угрозе убийства

22 июля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

В заявлении женщина указала, что сожитель якобы угрожал ей убийством Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Жительницу города Верещагино (Пермский край), написавшую ложное заявление в полицию на своего сожителя о причиненных побоях и угрозе убийства, оштрафовали на 30 тысяч рублей. В судебном решении указано, что фигуранты дела поругались, после этого у подсудимой возник преступный умысел. «Жительница Верещагино собственноручно написала заведомо несоответствующее действительности заявление, в котором указала, что просит привлечь к ответственности ее сожителя за нанесение побоев и высказываний угроз убийства. <…> Вышеуказанный факт не нашел подтверждения. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, сообщила, что преступление совершила „от отчаяния“. <…> Суд вынес обвинительный приговор, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей в доход федерального бюджета», — документ опубликован на сайте Верещагинского районного суда. Ранее житель Нытвы написал ложное заявление в полицию, о том, что его избила жена. За это мужчину приговорили к исправительным работам.

Жительницу города Верещагино (Пермский край), написавшую ложное заявление в полицию на своего сожителя о причиненных побоях и угрозе убийства, оштрафовали на 30 тысяч рублей. В судебном решении указано, что фигуранты дела поругались, после этого у подсудимой возник преступный умысел. «Жительница Верещагино собственноручно написала заведомо несоответствующее действительности заявление, в котором указала, что просит привлечь к ответственности ее сожителя за нанесение побоев и высказываний угроз убийства. <…> Вышеуказанный факт не нашел подтверждения. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, сообщила, что преступление совершила „от отчаяния“. <…> Суд вынес обвинительный приговор, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей в доход федерального бюджета», — документ опубликован на сайте Верещагинского районного суда. Ранее житель Нытвы написал ложное заявление в полицию, о том, что его избила жена. За это мужчину приговорили к исправительным работам.