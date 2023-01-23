Суд осудил пермяка за ложный донос на жену

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Суд. Курган, прокурор, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил пермяка к 400 часам исправительных работ Фото:

Житель Нытвы (Пермский край) написал ложное заявление полицейским, о том, что его избила жена. За свою ложь мужчина был приговорен к исправительным работам, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Виновный, испытывая личное неприязненное отношение к своей супруге, обратился в органы полиции с заявлением о преступлении о якобы причинении ему телесных повреждений. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что травмы ему нанесла его жена», — говорится на сайте.

Сотрудники органов сразу начали проводить проверку. По итогу выяснилось, что мужчина полицейским соврал, в чем он и сознался. Жителя Нытвы осудили по ч. 1 ст. 306 УК РФ (ложный донос). Суд приговорил пермяка к 400 часам обязательных работ.

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Житель Нытвы (Пермский край) написал ложное заявление полицейским, о том, что его избила жена. За свою ложь мужчина был приговорен к исправительным работам, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Виновный, испытывая личное неприязненное отношение к своей супруге, обратился в органы полиции с заявлением о преступлении о якобы причинении ему телесных повреждений. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что травмы ему нанесла его жена», — говорится на сайте. Сотрудники органов сразу начали проводить проверку. По итогу выяснилось, что мужчина полицейским соврал, в чем он и сознался. Жителя Нытвы осудили по ч. 1 ст. 306 УК РФ (ложный донос). Суд приговорил пермяка к 400 часам обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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