Суд осудил пермяка за ложный донос на жену

Суд приговорил пермяка к 400 часам исправительных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Нытвы (Пермский край) написал ложное заявление полицейским, о том, что его избила жена. За свою ложь мужчина был приговорен к исправительным работам, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Виновный, испытывая личное неприязненное отношение к своей супруге, обратился в органы полиции с заявлением о преступлении о якобы причинении ему телесных повреждений. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что травмы ему нанесла его жена», — говорится на сайте.

Сотрудники органов сразу начали проводить проверку. По итогу выяснилось, что мужчина полицейским соврал, в чем он и сознался. Жителя Нытвы осудили по ч. 1 ст. 306 УК РФ (ложный донос). Суд приговорил пермяка к 400 часам обязательных работ.