В Кыштыме продают бывший пионерлагерь

23 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Бывший пионерлагерь реализуют посредством торгов Фото: Московец Илья © URA.RU В Кыштыме Челябинской области выставлен на продажу бывший пионерлагерь. Стартовая цена составляет более 31 миллиона рублей, продавцом выступает администрация города. Соответствующая информация размещена на сайте торгов. «Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, станция Рипус, п/л им. Дубинина. Площадь участка — 60 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 31,781 миллион рублей, шаг аукциона — чуть более 1,5 миллина рублей», — указано в сопроводительных документах на сайте «Торги России». Согласно информации с сайта торгов, в лот входит земельный участок с расположенными спальными корпусами, а также зданиями столовой, насосной, овощехранилища и другими вспомогательными помещениями. Предложения по цене принимаются Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа с 28 по 29 июля, заявку необходимо направить до 26 июля. В документах аукциона также указано, что пионерлагерь уже был выставлен на продажу летом 2022 года, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок и допущенных участников. В данный момент объект не эксплуатируется, судя по предоставленным на аукцион фотографиям, он заброшен уже много лет. В пресс-службу мэрии Кыштыма URA.RU направило запрос, к моменту публикации материала ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что летом 2023 года в Челябинской области будут работать 782 лагеря, в том числе пришкольные и загородные, палаточные и трудовые лагеря. В оздоровительной кампании поучаствуют более 187 тысяч детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кыштыме Челябинской области выставлен на продажу бывший пионерлагерь. Стартовая цена составляет более 31 миллиона рублей, продавцом выступает администрация города. Соответствующая информация размещена на сайте торгов. «Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, станция Рипус, п/л им. Дубинина. Площадь участка — 60 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 31,781 миллион рублей, шаг аукциона — чуть более 1,5 миллина рублей», — указано в сопроводительных документах на сайте «Торги России». Согласно информации с сайта торгов, в лот входит земельный участок с расположенными спальными корпусами, а также зданиями столовой, насосной, овощехранилища и другими вспомогательными помещениями. Предложения по цене принимаются Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа с 28 по 29 июля, заявку необходимо направить до 26 июля. В документах аукциона также указано, что пионерлагерь уже был выставлен на продажу летом 2022 года, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок и допущенных участников. В данный момент объект не эксплуатируется, судя по предоставленным на аукцион фотографиям, он заброшен уже много лет. В пресс-службу мэрии Кыштыма URA.RU направило запрос, к моменту публикации материала ответ на него не поступал. Ранее стало известно, что летом 2023 года в Челябинской области будут работать 782 лагеря, в том числе пришкольные и загородные, палаточные и трудовые лагеря. В оздоровительной кампании поучаствуют более 187 тысяч детей.