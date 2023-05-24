В Челябинской области будут работать 782 летних лагеря

Загородных лагерей в Челябинской области будет открыто 65 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области летом будут работать 782 лагеря, в том числе пришкольные и загородные, палаточные и трудовые лагеря. В оздоровительной кампании поучаствуют более 187 тысяч детей. Об этом в прямом эфире местного телеканала сообщила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

«Всего в Челябинской области откроют 782 организации отдыха и оздоровления детей. Их них 65 загородных лагерей, мы все время держим эту цифру, лагеря не закрываем, стараемся поддерживать их в рабочем состоянии. Всего в летних лагерях отдохнут более 187 тысяч детей», — рассказала Коузова в прямом эфире ЦУР.

Коузова отметила, что летняя кампания стартовала 24 мая. Накануне был первый заезд ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Также Коузова попросила родителей обратить внимание на несанкционированные летние лагеря, которые периодически появляются в области. У лагерей приемлемая стоимость, но они не имеют разрешения на работу с детьми. И если такие места выявляются, их закрывают. Выход из ситуации — заходить только на проверенные сайты оздоровительных компаний (лагерей и организаций), а также проверять лагерь по номеру в реестре.