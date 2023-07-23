Свердловские «Новые люди»: из-за бюрократии разрушаются некоторые памятники культуры

«Новые люди» предложили передать части федеральных памятников в ведение региона и города Фото: организаторы мероприятия

В Екатеринбурге прошел круглый стол, посвященный проблемам сохранения объектов культурного наследия. В мероприятии приняли участие представители Госохраны, директор ГК «Априори» и лидер списка партии «Новые люди» Сергей Козлов, а также другие кандидаты в гордуму от партии «Новые люди» Ярослав Бородин, Алексей Черешков и Мария Терехова. Мероприятие прошло 22 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня сохранение культурных памятников является одной из наиболее актуальных задач, особенно в условиях быстрого градостроительного развития. Застройщики мечтают о выгодном земельном участке в центре города, модернисты — о многофункциональном городском пространстве, а горожане — жить спокойно и наслаждаться достопримечательностями. Как мы можем сохранить то, что люди создавали до нас? Увидит ли дом Севастьянова, усадьбу Расторгуевых или здание Старого вокзала будущее поколение?», — говорится в сообщении.

Обсуждения участников открыла Марина Сахарова, член национального комитета ИКОМОС России, отметив, что сегодняшний подход государства — количество ОКН зависит от численности города — не самый адекватный. «Бюрократия и время становятся разрушительными для некоторых памятников культуры», — отметила Сахарова. Сергей Козлов добавил, что такой подход заставляет чиновников искать, чтобы защитить. «Разумность должна быть во всем. Не надо искать. Надо защищать, что есть», — заявил Козлов.

«На текущий момент ОКН могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов, муниципалитетов и частных лиц. Частная собственность — редкая история, в основном из-за того, что „амортизация объекта культуры превышает его капитализацию“, но успешные примеры есть — усадьба Гребнево в Московской области», — отмечают представители партии.

Основной парадокс в том, что объекты в собственности субъектов находятся в лучшем состоянии, чем памятники в собственности федерального центра, несмотря на то что субъект имеет меньшие ресурсы для реставрации и ремонта. Один из спикеров отмечает, что этот факт свидетельствует о «бездарном поведении» агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. В связи с этим Сергеем Козловым был предложен революционный подход к сохранению и реставрации культурного наследия.

Бизнесмен и кандидат озвучил предложение по передаче части федеральных памятников в ведение региона и города с выделением целевого финансирования на их реставрацию. Он отметил, что субъекты гораздо ответственнее следят за памятниками культуры, ремонтируют их и открывают для посетителей. Коллеги поддержали его идею, отметив, что так получится остановить деградацию культурного наследия и успеть сохранить важную часть истории нашей страны. Предложение «Новых людей» уже на следующей рабочей неделе примет вид обращения к губернатору Свердловской области.

По мнение спикеров круглого стола, объекты в собственности субъектов находятся в лучшем состоянии, чем памятники в собственности федерального центра Фото: организаторы мероприятия

На круглом столе разобрали проблемы, из-за которых не удается сохранить памятники культуры Фото: организаторы мероприятия