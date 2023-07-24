Власти Кыштыма объяснили, почему продают муниципальный пионерлагерь

В Кыштыме из-за отсутствия инвесторов продают муниципальный пионерлагерь

Пионерлагерь долгое время не эксплуатировался (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Кыштыма (Челябинская область) не смогли найти инвестора для развития территории бывшего пионерского лагеря имени Володи Дубинина, поэтому были вынуждены выставить его на торги. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кыштыма.

«В течение нескольких лет администрацией Кыштымского городского округа предпринимались усилия по поиску инвестора для развития территории в культурно-оздоровительных целях. В январе 2023 года решением собрания депутатов Кыштыма объект был выставлен на торги», — рассказали URA.RU в мэрии Кыштыма.

Там уточнили, что территория и имущество пионерлагеря раньше принадлежали Миноброны. Он долгое время не эксплуатировался. В 2012 году активы были переданы в собственность города без инженерных коммуникаций, ограждений и с ветхими зданиями. Вопрос о продаже пионерлагеря согласован с минимущества Челябинской области, добавили в мэрии Кыштыма.

Ранее URA.RU писало, что в Кыштыме на станции Рипус за 31 миллион рублей продается бывший пионерлагерь. Площадь участка — 60 тысяч квадратных метров.