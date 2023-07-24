24 июля 2023

Власти Кыштыма объяснили, почему продают муниципальный пионерлагерь

В Кыштыме из-за отсутствия инвесторов продают муниципальный пионерлагерь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
Пионерлагерь долгое время не эксплуатировался (фото из архива) Фото:

Власти Кыштыма (Челябинская область) не смогли найти инвестора для развития территории бывшего пионерского лагеря имени Володи Дубинина, поэтому были вынуждены выставить его на торги. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кыштыма.

«В течение нескольких лет администрацией Кыштымского городского округа предпринимались усилия по поиску инвестора для развития территории в культурно-оздоровительных целях. В январе 2023 года решением собрания депутатов Кыштыма объект был выставлен на торги», — рассказали URA.RU в мэрии Кыштыма.

Там уточнили, что территория и имущество пионерлагеря раньше принадлежали Миноброны. Он долгое время не эксплуатировался. В 2012 году активы были переданы в собственность города без инженерных коммуникаций, ограждений и с ветхими зданиями. Вопрос о продаже пионерлагеря согласован с минимущества Челябинской области, добавили в мэрии Кыштыма.

Ранее URA.RU писало, что в Кыштыме на станции Рипус за 31 миллион рублей продается бывший пионерлагерь. Площадь участка — 60 тысяч квадратных метров.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Кыштыма (Челябинская область) не смогли найти инвестора для развития территории бывшего пионерского лагеря имени Володи Дубинина, поэтому были вынуждены выставить его на торги. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кыштыма. «В течение нескольких лет администрацией Кыштымского городского округа предпринимались усилия по поиску инвестора для развития территории в культурно-оздоровительных целях. В январе 2023 года решением собрания депутатов Кыштыма объект был выставлен на торги», — рассказали URA.RU в мэрии Кыштыма. Там уточнили, что территория и имущество пионерлагеря раньше принадлежали Миноброны. Он долгое время не эксплуатировался. В 2012 году активы были переданы в собственность города без инженерных коммуникаций, ограждений и с ветхими зданиями. Вопрос о продаже пионерлагеря согласован с минимущества Челябинской области, добавили в мэрии Кыштыма. Ранее URA.RU писало, что в Кыштыме на станции Рипус за 31 миллион рублей продается бывший пионерлагерь. Площадь участка — 60 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...