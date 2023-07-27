Стало известно, с какими вопросами свердловчане чаще всего обращаются к детскому омбудсмену

Свердловский омбудсмен Мороков: больше всего обращений связано со сферой образования

Игорь Мороков перечислил главные вопросы, которые поступают в аппарат уполномоченного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чаще всего жители Свердловской области обращаются к уполномоченному по правам ребенка в регионе с проблемами, связанными с системой образования. Об этом детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал в прямом эфире телеканала ОТВ.

«По обращениям граждан у нас на первом месте находится система образования. Это все-таки в большей степени общее образование. Есть проблемы и в дошкольных образовательных организациях. Следующая проблема, о которой бы я хотел сказать, — это вопросы, связанные с сопровождением семей социального риска, семей, находящихся в социально-опасном положении, в иной трудной жизненной ситуации, и, конечно, семьи, где находятся дети опекаемые, дети приемных родителей», — говорит Мороков.

По словам детского омбудсмена, также свердловчане обращаются с вопросами, связанными с алиментными обязательствами. Кроме того, поступают обращения на тему преступности в отношении несовершеннолетних.

В 2006 году указом губернатора Свердловской области Игорь Мороков был назначен на должность председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чкаловского района города Екатеринбурга, где проработал до 2009 года. С сентября 2009 по ноябрь 2010 года занимал пост заместителя главы администрации Чкаловского района города Екатеринбурга по социальным вопросам. С 25 ноября 2010 года Мороков назначен на должность уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.