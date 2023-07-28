В Приморье арестовали замглавы ФСИН Бондаренко за поставки банок в колонию

Замглавы ГУФСИН Приморского края Владислав Бондаренко арестован на два месяца. Он обвиняется по делу о злоупотреблении полномочий за поставки стеклянных банок в колонию по стоимости выше рынка. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
«Владислав Бондаренко арестован на два месяца, он подозревается в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 33 — ч.4 ст. 159 УК — ред.) и в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями», — передает РИА Новости информацию от правоохранительных органов. Бондаренко участвовал в подготовке фиктивных закупок стеклянных банок для нужд колонии. Их стоимость была на несколько миллионов выше, чем рыночные расценки.
Этими операциями Бондаренко занимался, когда был заместителем начальника колонии в Приморье. Тогда ему помогали знакомые предприниматели, отметил собеседник РИА Новости.
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