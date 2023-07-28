В Приморье арестовали замглавы ФСИН Бондаренко за поставки банок в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
Владислав Бондаренко арестован на два месяца, рассказали в правоохранительных органах Фото:

Замглавы ГУФСИН Приморского края Владислав Бондаренко арестован на два месяца. Он обвиняется по делу о злоупотреблении полномочий за поставки стеклянных банок в колонию по стоимости выше рынка. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«Владислав Бондаренко арестован на два месяца, он подозревается в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 33 — ч.4 ст. 159 УК — ред.) и в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями», — передает РИА Новости информацию от правоохранительных органов. Бондаренко участвовал в подготовке фиктивных закупок стеклянных банок для нужд колонии. Их стоимость была на несколько миллионов выше, чем рыночные расценки.

Этими операциями Бондаренко занимался, когда был заместителем начальника колонии в Приморье. Тогда ему помогали знакомые предприниматели, отметил собеседник РИА Новости.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы ГУФСИН Приморского края Владислав Бондаренко арестован на два месяца. Он обвиняется по делу о злоупотреблении полномочий за поставки стеклянных банок в колонию по стоимости выше рынка. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «Владислав Бондаренко арестован на два месяца, он подозревается в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч.5 ст. 33 — ч.4 ст. 159 УК — ред.) и в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями», — передает РИА Новости информацию от правоохранительных органов. Бондаренко участвовал в подготовке фиктивных закупок стеклянных банок для нужд колонии. Их стоимость была на несколько миллионов выше, чем рыночные расценки. Этими операциями Бондаренко занимался, когда был заместителем начальника колонии в Приморье. Тогда ему помогали знакомые предприниматели, отметил собеседник РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...