Тюменская область поставила антирекорд по детской инвалидности

28 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюменской области процент детей-инвалидов больше, чем в УрФО и по РФ в целом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области в 2022 году зафиксирован максимальный за пять лет уровень первичной детской инвалидности. Информация представлена в областной программе по медицинской реабилитации, документ есть в распоряжении URA.RU. «В 2022 году в Тюменской области уровень первичной детской инвалидности продолжил свой рост. Показатель составлял 37,7 на 10 000 детского населения и это самый высокий показатель за последние пять лет», — говорится в областной программе, разработанной департаментом здравоохранения региона. Впервые инвалидность в 2022 году поставили 1 411 детям (861 мальчику и 550 девочкам). Для сравнения, в 2021-м таковых было 1 229, в 2020-м — 1 052. За эти три года основными заболеваниями, ставшими этому причиной, являлись болезни нервной системы, психические расстройства и болезни эндокринной системы. По данным на 1 июня 2023 года в Тюменской области в целом проживает 9 169 детей-инвалидов. По этому показателю (в процентном соотношении от всех жителей с инвалидностью) регион опережает как УрФО, так и статистику по стране в целом.

В Тюменской области в 2022 году зафиксирован максимальный за пять лет уровень первичной детской инвалидности. Информация представлена в областной программе по медицинской реабилитации, документ есть в распоряжении URA.RU. «В 2022 году в Тюменской области уровень первичной детской инвалидности продолжил свой рост. Показатель составлял 37,7 на 10 000 детского населения и это самый высокий показатель за последние пять лет», — говорится в областной программе, разработанной департаментом здравоохранения региона. Впервые инвалидность в 2022 году поставили 1 411 детям (861 мальчику и 550 девочкам). Для сравнения, в 2021-м таковых было 1 229, в 2020-м — 1 052. За эти три года основными заболеваниями, ставшими этому причиной, являлись болезни нервной системы, психические расстройства и болезни эндокринной системы. По данным на 1 июня 2023 года в Тюменской области в целом проживает 9 169 детей-инвалидов. По этому показателю (в процентном соотношении от всех жителей с инвалидностью) регион опережает как УрФО, так и статистику по стране в целом.