Сенатор Шептий: закон об ограничении доступа к гостайне усовершенствует допуск к сведениям

Виктор Шептий объяснил, что даст закон о дополнительных ограничениях доступа к гостайне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне позволит усовершенствовать правовые механизмы допуска к сведениям, ограничить права на выезд из России людям, работающих с гостайной, и обеспечит режим секретности. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

Совет Федерации 28 июля на пленарном заседании одобрил закон, вводящий дополнительные ограничения допуска к гостайне. Так, основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к гостайне становятся проживание его или его близких родственников за границей. «Инициатива направлена на совершенствование правовых механизмов допуска лиц к секретным сведениям, ограничение прав на выезд из РФ [людей, работающих с гостайной], а также обеспечение режима секретности», — передает слова Шептия издание «Парламентская газета». Он добавил, что гражданам, ограниченным в праве на выезд из страны, могут разрешить краткосрочный выезд за границу при определенных обстоятельствах.

В перечень лиц, которые попадают под особый порядок оформления допуска к гостайне, включаются депутаты законодательных органов субъектов РФ и главы муниципальных образований, чьи полномочия предусматривают получение таких данных. Глава государства сможет изменить порядок допуска должностных лиц и граждан к секретным сведениям в периоды мобилизации и действия военного положения. Органы ФСБ при выявлении угрозы безопасности стране смогут вносить людей в список, кому доступ к гостайне запрещен.

По словам Виктора Шептия, закон позволит ограничить права на выезд из РФ людям, которые работают с гостайной Фото: сайт Совфеда, http://council.gov.ru/events