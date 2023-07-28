Закон о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне позволит усовершенствовать правовые механизмы допуска к сведениям, ограничить права на выезд из России людям, работающих с гостайной, и обеспечит режим секретности. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
Совет Федерации 28 июля на пленарном заседании одобрил закон, вводящий дополнительные ограничения допуска к гостайне. Так, основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к гостайне становятся проживание его или его близких родственников за границей. «Инициатива направлена на совершенствование правовых механизмов допуска лиц к секретным сведениям, ограничение прав на выезд из РФ [людей, работающих с гостайной], а также обеспечение режима секретности», — передает слова Шептия издание «Парламентская газета». Он добавил, что гражданам, ограниченным в праве на выезд из страны, могут разрешить краткосрочный выезд за границу при определенных обстоятельствах.
В перечень лиц, которые попадают под особый порядок оформления допуска к гостайне, включаются депутаты законодательных органов субъектов РФ и главы муниципальных образований, чьи полномочия предусматривают получение таких данных. Глава государства сможет изменить порядок допуска должностных лиц и граждан к секретным сведениям в периоды мобилизации и действия военного положения. Органы ФСБ при выявлении угрозы безопасности стране смогут вносить людей в список, кому доступ к гостайне запрещен.
По словам Виктора Шептия, закон позволит ограничить права на выезд из РФ людям, которые работают с гостайной
Закон о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне позволит усовершенствовать правовые механизмы допуска к сведениям, ограничить права на выезд из России людям, работающих с гостайной, и обеспечит режим секретности. Об этом заявил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Совет Федерации 28 июля на пленарном заседании одобрил закон, вводящий дополнительные ограничения допуска к гостайне. Так, основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к гостайне становятся проживание его или его близких родственников за границей. «Инициатива направлена на совершенствование правовых механизмов допуска лиц к секретным сведениям, ограничение прав на выезд из РФ [людей, работающих с гостайной], а также обеспечение режима секретности», — передает слова Шептия издание «Парламентская газета». Он добавил, что гражданам, ограниченным в праве на выезд из страны, могут разрешить краткосрочный выезд за границу при определенных обстоятельствах. В перечень лиц, которые попадают под особый порядок оформления допуска к гостайне, включаются депутаты законодательных органов субъектов РФ и главы муниципальных образований, чьи полномочия предусматривают получение таких данных. Глава государства сможет изменить порядок допуска должностных лиц и граждан к секретным сведениям в периоды мобилизации и действия военного положения. Органы ФСБ при выявлении угрозы безопасности стране смогут вносить людей в список, кому доступ к гостайне запрещен.