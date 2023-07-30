В Екатеринбурге самокатчики устроили лобовое столкновение

В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя самокатчиками
В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел 31 июля на проспекте Космонавтов.
«Два лица, управляющие электросамокатами, пострадали. Их доставили в горбольницу № 23. Молодой человек находится без сознания, у девушки зафиксировали перелом носа», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.
Ранее в Екатеринбурге судебные приставы обнаружили двух детей, которые катались на самокатах голыми. Инцидентом занимаются социальные службы и отдел полиции по делам несовершеннолетних.
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