30 июля 2023

В Екатеринбурге самокатчики устроили лобовое столкновение

Жители Екатеринбурга травмировались из-за лобового столкновения на самокатах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя самокатчиками Фото:

В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел 31 июля на проспекте Космонавтов.

«Два лица, управляющие электросамокатами, пострадали. Их доставили в горбольницу № 23. Молодой человек находится без сознания, у девушки зафиксировали перелом носа», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы обнаружили двух детей, которые катались на самокатах голыми. Инцидентом занимаются социальные службы и отдел полиции по делам несовершеннолетних.

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В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел 31 июля на проспекте Космонавтов. «Два лица, управляющие электросамокатами, пострадали. Их доставили в горбольницу № 23. Молодой человек находится без сознания, у девушки зафиксировали перелом носа», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции. Ранее в Екатеринбурге судебные приставы обнаружили двух детей, которые катались на самокатах голыми. Инцидентом занимаются социальные службы и отдел полиции по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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