В Екатеринбурге самокатчики устроили лобовое столкновение

Жители Екатеринбурга травмировались из-за лобового столкновения на самокатах

31 июля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя самокатчиками Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел 31 июля на проспекте Космонавтов. «Два лица, управляющие электросамокатами, пострадали. Их доставили в горбольницу № 23. Молодой человек находится без сознания, у девушки зафиксировали перелом носа», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции. Ранее в Екатеринбурге судебные приставы обнаружили двух детей, которые катались на самокатах голыми. Инцидентом занимаются социальные службы и отдел полиции по делам несовершеннолетних.

В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух горожан, которые ехали на электросамокатах. Инцидент произошел 31 июля на проспекте Космонавтов. «Два лица, управляющие электросамокатами, пострадали. Их доставили в горбольницу № 23. Молодой человек находится без сознания, у девушки зафиксировали перелом носа», — отметили в отделе пропаганды Госавтоинспекции. Ранее в Екатеринбурге судебные приставы обнаружили двух детей, которые катались на самокатах голыми. Инцидентом занимаются социальные службы и отдел полиции по делам несовершеннолетних.