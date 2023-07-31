Челябинского маньяка и его мать обвинили в нескольких преступлениях

01 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Следствие будет добиваться ареста смолинского маньяка и его матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Прозванному «смолинским маньяком» челябинцу, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную им девушку, предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Также обвинение предъявлено его матери, сообщили 1 августа в пресс-службе СК РФ. «В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина держал женщину в плену с 2009 года. Он издевался и насиловал ее, применял на ней различные способы извращения. 30 июля она смогла сбежать и обратиться в полицию. В доме мужчины провели обыски, в ходе которых на заднем дворе нашли расчлененный труп неустановленного лица. По показаниям потерпевшей, тело принадлежит другой пленнице маньяка, которую он убил в 2011 году. Мать предполагаемого маньяка первоначально числилась свидетелем. Все время, что челябинка провела в заточении, мать мужчины жила вместе с ней в одном доме.

Прозванному «смолинским маньяком» челябинцу, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную им девушку, предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Также обвинение предъявлено его матери, сообщили 1 августа в пресс-службе СК РФ. «В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина держал женщину в плену с 2009 года. Он издевался и насиловал ее, применял на ней различные способы извращения. 30 июля она смогла сбежать и обратиться в полицию. В доме мужчины провели обыски, в ходе которых на заднем дворе нашли расчлененный труп неустановленного лица. По показаниям потерпевшей, тело принадлежит другой пленнице маньяка, которую он убил в 2011 году. Мать предполагаемого маньяка первоначально числилась свидетелем. Все время, что челябинка провела в заточении, мать мужчины жила вместе с ней в одном доме.