31 июля 2023

Челябинского маньяка и его мать обвинили в нескольких преступлениях

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Следствие будет добиваться ареста смолинского маньяка и его матери Фото:
новость из сюжета
Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Прозванному «смолинским маньяком» челябинцу, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную им девушку, предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Также обвинение предъявлено его матери, сообщили 1 августа в пресс-службе СК РФ.

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Мужчина держал женщину в плену с 2009 года. Он издевался и насиловал ее, применял на ней различные способы извращения. 30 июля она смогла сбежать и обратиться в полицию. В доме мужчины провели обыски, в ходе которых на заднем дворе нашли расчлененный труп неустановленного лица. По показаниям потерпевшей, тело принадлежит другой пленнице маньяка, которую он убил в 2011 году.

Мать предполагаемого маньяка первоначально числилась свидетелем. Все время, что челябинка провела в заточении, мать мужчины жила вместе с ней в одном доме.

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Прозванному «смолинским маньяком» челябинцу, который 14 лет удерживал и насиловал похищенную им девушку, предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Также обвинение предъявлено его матери, сообщили 1 августа в пресс-службе СК РФ. «В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе ведомства. Мужчина держал женщину в плену с 2009 года. Он издевался и насиловал ее, применял на ней различные способы извращения. 30 июля она смогла сбежать и обратиться в полицию. В доме мужчины провели обыски, в ходе которых на заднем дворе нашли расчлененный труп неустановленного лица. По показаниям потерпевшей, тело принадлежит другой пленнице маньяка, которую он убил в 2011 году. Мать предполагаемого маньяка первоначально числилась свидетелем. Все время, что челябинка провела в заточении, мать мужчины жила вместе с ней в одном доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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