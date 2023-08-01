01 августа 2023

В МЧС заявили, что пожар в лесу под Пермью могли устроить намеренно

© Служба новостей «URA.RU»
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На ликвидацию пожара были отправлены более 130 пожарных Фото:

Одной из вероятных причин крупного лесного пожара в Краснокамском районе (Пермский край) мог стать намеренный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«На сегодняшний день рассматриваются следующие версии причины возникновения пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа: неосторожное обращение с огнем посетителей леса; поджог неустановленными лицами; самовозгорание (преломление солнечных лучей от стеклянной посуды)», — сообщили в пресс-службе. На данный момент сотрудники управления проводят проверку и устанавливают причины.

Пожар в лесу Краснокамского округа начался 29 июля, тогда его площадь составляла 1,9 га. Через два дня площадь горения увеличилась до 84 га. На ликвидацию пожара были отправлены 132 человека и 26 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось только вечером 1 августа.

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Одной из вероятных причин крупного лесного пожара в Краснокамском районе (Пермский край) мог стать намеренный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «На сегодняшний день рассматриваются следующие версии причины возникновения пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа: неосторожное обращение с огнем посетителей леса; поджог неустановленными лицами; самовозгорание (преломление солнечных лучей от стеклянной посуды)», — сообщили в пресс-службе. На данный момент сотрудники управления проводят проверку и устанавливают причины. Пожар в лесу Краснокамского округа начался 29 июля, тогда его площадь составляла 1,9 га. Через два дня площадь горения увеличилась до 84 га. На ликвидацию пожара были отправлены 132 человека и 26 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось только вечером 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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