В МЧС заявили, что пожар в лесу под Пермью могли устроить намеренно

Одной из вероятных причин крупного лесного пожара в Краснокамском районе (Пермский край) мог стать намеренный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«На сегодняшний день рассматриваются следующие версии причины возникновения пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа: неосторожное обращение с огнем посетителей леса; поджог неустановленными лицами; самовозгорание (преломление солнечных лучей от стеклянной посуды)», — сообщили в пресс-службе. На данный момент сотрудники управления проводят проверку и устанавливают причины.
Пожар в лесу Краснокамского округа начался 29 июля, тогда его площадь составляла 1,9 га. Через два дня площадь горения увеличилась до 84 га. На ликвидацию пожара были отправлены 132 человека и 26 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось только вечером 1 августа.
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