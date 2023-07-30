30 июля 2023

Лесной пожар под Пермью увеличился в десятки раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ветра огонь быстро распространяется Фото:

Площадь лесного пожара в Краснокамском районе составляет 84 гектара, что в десятки раз больше, чем при обнаружении. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь тушат 132 человека и 26 единиц техники.

«Приблизительная площадь пожара в Краснокамском районе составляет 84 Га. Обнаружен был пожар 29 июля на площади 1,9 Га.», — рассказали в ведомстве. За двое суток площадь пожара увеличилась в 44 раза. Тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки.

Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС и представители лесопожарных формирований от министерства природы Пермского края. Всего с огнем борются 132 человека и 26 единиц техники.

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Площадь лесного пожара в Краснокамском районе составляет 84 гектара, что в десятки раз больше, чем при обнаружении. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь тушат 132 человека и 26 единиц техники. «Приблизительная площадь пожара в Краснокамском районе составляет 84 Га. Обнаружен был пожар 29 июля на площади 1,9 Га.», — рассказали в ведомстве. За двое суток площадь пожара увеличилась в 44 раза. Тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки. Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС и представители лесопожарных формирований от министерства природы Пермского края. Всего с огнем борются 132 человека и 26 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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