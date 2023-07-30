Лесной пожар под Пермью увеличился в десятки раз

Площадь лесного пожара в Краснокамском районе составляет 84 гектара, что в десятки раз больше, чем при обнаружении. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь тушат 132 человека и 26 единиц техники.
«Приблизительная площадь пожара в Краснокамском районе составляет 84 Га. Обнаружен был пожар 29 июля на площади 1,9 Га.», — рассказали в ведомстве. За двое суток площадь пожара увеличилась в 44 раза. Тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки.
Ликвидацией пожара занимаются сотрудники МЧС и представители лесопожарных формирований от министерства природы Пермского края. Всего с огнем борются 132 человека и 26 единиц техники.
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