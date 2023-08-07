07 августа 2023

В ХМАО продавцов ягод уличили в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, лето, ягода, свежесть, ежевика
В Нефтеюганске жительница пожаловалась на продавцов ягод Фото:

В Нефтеюганске жительница пожаловалась на продавцов, которые торгуют ягодами с машины. Женщина утверждает, что предприниматели обвешивают клиентов.

«Сегодня покупала ягоду с машины в 15 микрорайоне, стоят возле перехода напротив лицея. Сказали в ящике три килограмма ягод. А пришла домой было 2 килограмма 300 граммов. Если кто-то будет покупать там ягоду, просите, чтобы взвешивали», — говорится в публикации telegram-канала «Это Юганск, детка».

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотребнадзоре. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в жителей ХМАО возмутили цены на клубнику в лавках у дома. Тогда покупатели пожаловались, что продавцы завышают стоимость ягод.

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В Нефтеюганске жительница пожаловалась на продавцов, которые торгуют ягодами с машины. Женщина утверждает, что предприниматели обвешивают клиентов. «Сегодня покупала ягоду с машины в 15 микрорайоне, стоят возле перехода напротив лицея. Сказали в ящике три килограмма ягод. А пришла домой было 2 килограмма 300 граммов. Если кто-то будет покупать там ягоду, просите, чтобы взвешивали», — говорится в публикации telegram-канала «Это Юганск, детка». Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотребнадзоре. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что в жителей ХМАО возмутили цены на клубнику в лавках у дома. Тогда покупатели пожаловались, что продавцы завышают стоимость ягод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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