В ХМАО продавцов ягод уличили в обмане

В Нефтеюганске жительница пожаловалась на продавцов, которые торгуют ягодами с машины. Женщина утверждает, что предприниматели обвешивают клиентов.
«Сегодня покупала ягоду с машины в 15 микрорайоне, стоят возле перехода напротив лицея. Сказали в ящике три килограмма ягод. А пришла домой было 2 килограмма 300 граммов. Если кто-то будет покупать там ягоду, просите, чтобы взвешивали», — говорится в публикации telegram-канала «Это Юганск, детка».
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном Роспотребнадзоре. На момент публикации новости ответ получен не был.
Ранее URA.RU рассказывало, что в жителей ХМАО возмутили цены на клубнику в лавках у дома. Тогда покупатели пожаловались, что продавцы завышают стоимость ягод.
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