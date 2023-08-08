Советник Зеленского пригрозил ударами по российским портам и кораблям в Черном море

Politico: Украина начала войну против российского судоходства в Черном море

08 августа 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Олег Устенко заявил, что российское судоходство является военной целью ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. «Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю, — это наши реальные военные цели», — заявил Устенко в беседе с Politico. По его словам, такие действия будут реакцией Украины на выход России из зернового соглашения и ракетные удары по украинским сельскохозяйственным складам и портам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если РФ будет блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зернового соглашения. Киевский режим старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку наступательные действия ВСУ терпят крах, писала газета The Times.

ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. «Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю, — это наши реальные военные цели», — заявил Устенко в беседе с Politico. По его словам, такие действия будут реакцией Украины на выход России из зернового соглашения и ракетные удары по украинским сельскохозяйственным складам и портам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если РФ будет блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зернового соглашения. Киевский режим старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку наступательные действия ВСУ терпят крах, писала газета The Times.