Советник Зеленского пригрозил ударами по российским портам и кораблям в Черном море

Politico: Украина начала войну против российского судоходства в Черном море
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Олег Устенко заявил, что российское судоходство является военной целью ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю, — это наши реальные военные цели», — заявил Устенко в беседе с Politico. По его словам, такие действия будут реакцией Украины на выход России из зернового соглашения и ракетные удары по украинским сельскохозяйственным складам и портам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если РФ будет блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зернового соглашения. Киевский режим старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку наступательные действия ВСУ терпят крах, писала газета The Times.

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ВСУ могут атаковать российские порты и все суда в Черном море. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. «Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю, — это наши реальные военные цели», — заявил Устенко в беседе с Politico. По его словам, такие действия будут реакцией Украины на выход России из зернового соглашения и ракетные удары по украинским сельскохозяйственным складам и портам. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остаться без судов, если РФ будет блокировать зерновой коридор в Черном море после завершения зернового соглашения. Киевский режим старается привлечь внимание к терактам в Черном море, поскольку наступательные действия ВСУ терпят крах, писала газета The Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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